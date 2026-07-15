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    15 июля 2026, 14:04 • В мире

    Прибалтику накрыли увольнения и безденежье

    Прибалтику накрыли увольнения и безденежье
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Скоро... мы окончательно превратимся в хутор: без леса, без дорог, без железки и без мозгов». Такими словами жители Латвии комментируют нарастающий экономический упадок страны. Как выглядит финансовый и производственный кризис в Прибалтике, какое отношение к нему имеет страх перед «российской агрессией» – и почему Украина только способствует разорению своих прибалтийских союзников?

    Латвия уже несколько лет живет с дефицитом бюджета. На 2026 год он запланирован на уровне 3,3% ВВП. По прогнозам Банка Латвии, в 2027 году дефицит может достичь 3,9% ВВП, а в 2028-м – 4,8%. Основной фактор роста – резкое увеличение военных расходов из-за страха перед мифической «российской угрозой». В 2026 году Латвия впервые направила на армию 4,9% ВВП.

    Недостача покрывается за счет государственных займов. В 2025 году госдолг страны составлял около 49% ВВП, но уже в 2026 году прогнозируется на уровне 51% ВВП. В абсолютных цифрах госдолг вырастет с 20,5 млрд евро в 2025 году до 22,2 млрд в 2026-м. Очередным свидетельством погружения страны в долговую яму стал июльский выпуск Латвией государственных облигаций на сумму 130 млн швейцарских франков (140,15 млн евро).

    Сама экономика Латвии больше не способна зарабатывать столько, сколько требуется и государству, и гражданам. Особенно симптоматичной в этом плане стала ситуация в Даугавпилсе – втором по величине городе страны. Несколько дней назад стало известно, что госкомпания LDz Cargo (дочернее предприятие «Латвийской железной дороги») планирует уволить по всей Латвии 300 сотрудников. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что примерно 150 увольняемых окажутся из числа работающих на местном железнодорожном узле – в этом городе находится крупное представительство LDz Cargo, занимающееся обслуживанием транзитных грузов.

    В самой компании объяснили, что «в последние годы объемы перевозок подверглись влиянию геополитической ситуации, международных санкций против России и Белоруссии, падения рыночного спроса». Из-за этого «Латвийская дорога» за шесть лет уволила большую часть своего персонала, распродала огромное количество активов и из богатейшего когда-то предприятия превратилось в глубоко убыточное.

    Конкретно же нынешние увольнения связаны с тем, что Россия с 1 июня вдвое повысила тарифы на грузы, следующие в латвийском, эстонском и финском направлениях. Это решение окончательно подкосило латвийскую железку, лишив ее надежды на возрождение путем привлечения транзита из Средней Азии.

    Председатель правления «Латвийской железной дороги» Артис Гринбергс предрек, что это решение повлияет не только на ЛЖД, но и на портовый бизнес. При этом повышение тарифов не распространилось на Литву, что вполне понятно – Россия осуществляет через литовскую территорию сухопутный транзит в Калининградскую область.

    Латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс нашел такое положение дел несправедливым. «Это создает ситуацию, при которой весь транзит переместится в Литву. У нас автоматически пропадает интерес к железной дороге. Далее это автоматически повлияет и на порты, и на все остальное по цепочке», – жалуется Кулбергс. Отметим, что не далее как за неделю до того тот же Кулбергс велел министру иностранных дел Байбе Браже подготовить стратегию прекращения экспорта и импорта товаров между Латвией и Россией – в связи с чем не вполне понятно, на что он жалуется.

    Даугавпилсский железнодорожный узел, до 2020 года забитый составами, теперь поражает своей пустынностью. 12 июля проживающая в Даугавпилсе политик и общественный деятель Ольга Петкевич поделилась своим наблюдением – наконец-то в окрестностях города появился грузовой поезд! «Встали на светофоре, ждем, детям сказали, что сейчас поезд поедет… И вот он поехал… Абсолютно бесконечный состав с латвийским лесом. Дети увлеченно считали вагоны, а мы сидели молча, то и дело переглядываясь. Вот он, свободный рынок... Латвийский лес вывозят уже поездами», – с горечью пишет Петкевич.

    «Железная дорога нужна лишь для того, чтобы вывозить последний лес из Латвии. Скоро его не останется, и мы окончательно превратимся в хутор: без леса, без дорог, без железки и без мозгов»,

    – подхватывает даугавпилсский юрист Екатерина Медведева.

    В ближайшее время в Даугавпилсе прекращает деятельность международная компания Concentrix. Оно занималось предоставлением цифровых услуг и аутсорсингом бизнес-процессов для клиентов по всему миру. Изначально штат сотрудников быстро рос. Webhelp специализировалась на предоставлении услуг для рынка СНГ, поэтому от потенциальных сотрудников требовалось свободное владение русским языком. А где же их можно было найти, как не в Даугавпилсе, самом русском городе Латвии? Однако геополитика поставила крест на перспективах предприятия – его деятельность в Даугавпилсе завершится 1 октября, работу потеряют более сотни горожан.

    «В сухом остатке в Даугавпилсе за этот год будет потеряно почти 700 рабочих мест! Из них 550 государственных. Таким образом государство подает четкий сигнал, что уходит из Даугавпилса», – констатирует Андрей Элксниньш.

    За последнее время в целом по Латвии подало в государственную службу занятости уведомления о коллективных увольнениях двадцать одно предприятие: суммарно там работу потеряют еще 1604 человека. Это предприятия из самых разных отраслей – обрабатывающей промышленности, информационных услуг, транспорта, складского хозяйства, операций с недвижимым имуществом, издательского дела и вещания, водоснабжения и других.

    Подрывать экономику Латвии усердно помогают украинские «союзники».

    Еще в мае в связи с участившимися пролетами над Прибалтикой украинских дронов специалисты предупреждали о срыве летнего туристического сезона. Эти опасения оправдались в полной мере. Сейчас уже середина лета – время, когда улицы Риги, рестораны, кафе, террасы и гостиницы Старого города традиционно забиты иностранными гостями. В разгар сезона туристические предприятия и заведения общепита зарабатывают, чтобы пережить тихие осенние и зимние месяцы. Однако этим летом картина совершенно иная.

    Опрос членов Латвийского общества ресторанов (LRB) показал, что в 98,5% заведений общепита, входящих в организацию, иностранных гостей гораздо меньше, чем годом раньше.

    «Ситуация катастрофическая, и лето, на которое возлагались большие надежды, пока не оправдало ожиданий. К сожалению, кризис в туризме продолжается. Информация об украинских беспилотниках, которые сбиваются с курса и падают в Латвии, широко разошлась по международным СМИ, и люди боятся ехать в наш регион»,

    объясняет президент LRB Янис Ензис. По его словам, это уже вопрос выживания не только туристической отрасли.

    Каждый иностранный гость, который не приехал в Латвию – это не просто пустой столик в ресторане или незанятый номер в гостинице. Это деньги, которые не поступают в латвийскую экономику. Владелица ресторана Meat Chef и вице-президент LRB Агнесе Фреймане подтверждает, что ситуация тяжелая: «Поток иностранных гостей сократился, люди тратят осторожнее, а расходы предприятий продолжают расти. Многие в отрасли сейчас думают о том, как сохранить команду и продолжить существование в надежде на лучшее будущее. О прибыли и развитии говорить не приходится».

    Похожая ситуация сложилась и в другом государстве Прибалтики – Эстонии. Правда, власти пытаются делать вид, что все в порядке. Глава правительства Эстонии Кристен Михал похвастался, что безработица достигла рекордно низкого уровня. «На самом деле это неправда. Официальная безработица у нас снижается по одной простой причине: людей под любым предлогом снимают с учета в кассе по безработице. Нет людей, нет проблемы. Что касается якобы процветающей экономики, что есть другая статистика:

    число свободных вакансий сократилось до рекордно низкого уровня. То есть предприятия не расширяют свою деятельность, а сокращают ее»,

    – подчеркивает оппозиционный парламентарий Александр Чаплыгин.

    Большинство эстонцев считает, что правительство Михала не справляется с защитой их интересов. Среди всех жителей Эстонии премьер-министру доверяют всего 4%. Причины понятны. На недавнем саммите НАТО Кристен Михал хвалился, что Эстония тратит на военные нужды 5% своего ВВП. И при этом Эстонская Республика, как и Латвия, испытывает дефицит бюджета – в 2026 году он сводится с рекордным дефицитом в 4,5% ВВП. Как и Латвия, Эстония покрывает дефицит за счет заимствований, что ведет к стремительному росту госдолга.

    В 2026 году эстонский рынок труда столкнулся с волной сокращений в ряде крупнейших предприятий страны: концерне Metsä Wood, специализирующимся на деревообработке, компании Enefit Industry, занимающейся добычей сланца, фабрике Suva, старейшим производителе чулочно-носочных изделий в Эстонии, производителе целлюлозы Estonian Cell, производителе звукоизолированных кабин Silen, молочном предприятии E-Piim Tootmine, судоходной компании Tallink Grupp. Финтех-компания Wallester уволила несколько десятков сотрудников своего IT-департамента одним днем, без предупреждения. Список далеко не полон.

    Власти называют это «периодом масштабной реструктуризации и оптимизации», а независимые эксперты рассуждают о структурном кризисе. «Куда ни глянь, у нас везде или кризис, или стагнация. Страна не развивается, а с ускорением сползает вниз», – резюмирует Александр Чаплыгин.

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