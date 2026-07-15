Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – главный бенефициар ближневосточного обострения, о чем уже было многократно написано. Сейчас его ключевая задача – не допустить окончательного выхода США из конфликта с Ираном, чего он хочет добиться, играя на личных комплексах Трампа.

Еврейское государство, по сути, стало заложником властных амбиций своего премьера, который понимает, что будет оставаться у руля ровно столько, сколько в регионе идет война. Именно поэтому в Сети достаточно популярны конспирологические теории, что он лично так или иначе поспособствовал атаке ХАМАС в 2023 году – тезис, который представляется крайне сомнительным. Однако реальность такова, что война стала для Нетаньяху идеальным инструментом консолидации правоконсервативного электората.

При этом, будучи по-настоящему умным политиком, он наверняка понимает, что не сможет перекроить карту Ближнего Востока на свой вкус – ресурсов Израиля, несмотря на технологическое превосходство над соседями, для этого просто недостаточно. Именно поэтому оптимальной стратегией политического выживания для Нетаньяху становится то, что сейчас принято называть «управляемым хаосом» – посредством поддержания достаточного уровня конфликтности в регионе. Старая добрая Divide et empera.

На практике это означает, что Нетаньяху необходимо, чтобы его ключевой региональный оппонент – Иран – превратился в так называемое несостоявшееся государство (failed state). Проще говоря, ему нужно создать настолько сильный вакуум власти в Тегеране, что в итоге страна окажется расколота на враждующие друг с другом группировки.

Именно поэтому Израиль пытается удержать США в состоянии войны с Ираном. Экспрессивный стиль политического мышления Дональда Трампа, воспринимающего политику через призму медианарративов и ярких картинок, в этом плане только на руку израильскому премьеру. Представляется, что информация о якобы готовящемся покушении на президента США не случайно была предоставлена именно спецслужбами Тель-Авива. Интересно также, что речь шла скорее об абстрактных досужих разговорах, нежели о подготовке реального заговора.

Несомненно, иранское общество ненавидит Трампа, а иранские военные и политики регулярно обсуждают, как именно можно было бы его устранить. Однако между кухонными разговорами (даже если это кухни политической элиты) и реальными планами лежит огромная пропасть. Но Трамп – человек крайне впечатлительный.

Хорошим примером реализации «управляемого хаоса» является современный Ливан, постоянно балансирующий на грани гражданской войны. Сторонники правящей партии в Израиле открыто обсуждают в СМИ, что прямое столкновение между ливанским правительством и «Хезболлой» будет в интересах Тель-Авива и что именно такой конфликт был изначальной целью Израиля.

Однако то, что хорошо для правительства Нетаньяху, не обязательно хорошо для Израиля или, тем более, США – и американские военно-политические круги это, кажется, неплохо осознают. В одном из недавних интервью вице-президент Джей Ди Вэнс высказался, что превращение Ирана в «персидскую Ливию» не в интересах США. Политическая дестабилизация в любом из мусульманских государств автоматически означает возникновение крайне питательной почвы для террористических группировок, которые будут угрожать остальному миру, не видя особой разницы между США, Израилем, Россией, Китаем или любым другим игроком.

Именно поэтому управляемый хаос, создаваемый правительством Нетаньяху, служит исключительно интересам Нетаньяху, но никак не израильского общества или, тем более, остальных сторон.

Дональду Трампу лично, кстати говоря, также невыгодно поддерживать участие США в ближневосточном конфликте – последние социологические опросы показывают, что его рейтинг падает при нарушении режима прекращения огня и поднимается, когда ситуация начинает возвращаться в мирное русло.

К сожалению, электоральная социология – не единственное и не главное, что движет американским президентом. Трамп и его команда постоянно находятся в режиме поиска ярких новостных поводов, которые выставят его в наилучшем свете, подсветив его влиятельность и дальновидность. Нетаньяху, без сомнения, давно понял, как устроен этот незамысловатый внутренний мир и знает, на какие кнопки следует давить.