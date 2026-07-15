Самолет Ан-24 вернулся в аэропорт Тюмени из-за проблем с силовой установкой

Tекст: Дарья Григоренко

«15 июля около 9.00 местного времени экипажем самолета Ан-24, эксплуатируемого АО «А247», выполнявшего рейс по маршруту Тюмень – Белоярский, принято решение о вынужденном возврате на аэродром вылета», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, передает «Интерфакс».

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку инцидента и взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

Ранее в аэропорту Бишкека пассажирский самолет попал в аварийную ситуацию при взлете из-за поломки заднего шасси, несколько человек получили легкие травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летевший в Минводы самолет вернулся в Стамбул из-за технической поломки.