Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.0 комментариев
Президент Южной Кореи стал бомжом
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал единственную квартиру
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен избавился от недвижимости площадью 164 кв. метра в городе Соннам за 2,9 млрд вон (около 1,9 млн долларов) для стабилизации рынка жилья, сообщили СМИ.
Южнокорейский лидер пошел на этот шаг для повышения доверия общества к мерам властей, пишет Ренхап. В феврале политик выставил собственность на продажу.
«У меня теперь нет дома», – заявил Ли Чжэ Мен во время заседания кабинета министров, передает РИА «Новости».
Правительство страны активно стимулирует владельцев избавляться от пустующих инвестиционных активов. Подобная стратегия призвана расширить доступный жилищный фонд и пресечь спекуляции, негативно влияющие на ценообразование.
Проданным имуществом политик владел совместно с супругой Ким Хэ Ген с 1998 года. Стоимость сделки составила около 1,9 млн долларов. В настоящее время президентская чета проживает в официальной резиденции в сеульском районе Ханнамдон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года Ли Чжэ Мен победил на президентских выборах в Южной Корее.
Его главный соперник Ким Мун Су официально признал свое поражение.
Позже новый глава государства выступил за улучшение отношений с Россией и Китаем.