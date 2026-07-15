Посол Моргулов оценил значение договора между Россией и Китаем

Моргулов: Договор с КНР можно считать отправной точкой современных отношений

Tекст: Вера Басилая

По словам Моргулова, договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем можно считать отправной точкой формирования современной модели двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

Он заявил, что 16 июля страны отмечают 25-ю годовщину подписания этого важного документа.

«Мы часто называем Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР базовым для двусторонних отношений или «Большим договором». Так оно и есть – на его каркас сегодня опирается весь комплекс межгосударственных связей», – заявил дипломат. Он подчеркнул, что соглашение стало образцом для крупных держав в XXI веке.

Моргулов добавил, что договор позволил вывести связи Москвы и Пекина на наивысший за всю историю уровень. Это стало возможным благодаря совпадению долгосрочных интересов и окончательному закрытию пограничного вопроса в 2004 году. Заложенные в документе принципы, включая равноправие и взаимное уважение, обеспечили создание разветвленной системы механизмов взаимодействия.

Пройдя проверку временем, соглашение остается живым документом, позволяющим странам совершенствовать стратегическое партнерство. Посол выразил уверенность, что на базе договора 2001 года отношения продолжат успешное развитие, для чего есть политическая воля руководства и совпадающие внешнеполитические приоритеты.

В мае президент России Владимир Путин посетил торжественный прием в Пекине по случаю двадцатипятилетия основополагающего двустороннего договора о дружбе.

Лидеры двух стран приняли масштабный совместный документ о развитии стратегического взаимодействия.

Фонд «Росконгресс» и Медиакорпорация Китая заключили приуроченное к юбилею пакта соглашение о сотрудничестве.