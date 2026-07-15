Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.0 комментариев
Дмитриев оценил убытки бизнеса США от антироссийских санкций
Глава РФПИ Дмитриев заявил о расплате американских компаний из-за санкций
Американские предприятия и их сотрудники несут серьезные финансовые потери из-за ошибочной санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По словам Дмитриева, американские компании расплачиваются за неверные решения руководства страны о введении ограничений против России, передает РИА «Новости».
«Глава Американской торговой палаты в России оценивает убытки американских компаний от антироссийских санкций Байдена в 200 млрд долларов. Эта оценка по-прежнему ниже нашей прежней оценки убытков в 300 млрд долларов. Американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций», – отметил Дмитриев.
Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи оценил убытки бизнеса США от санкций в 200 млрд долларов.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в прошлом году назвал сумму ущерба американской экономике в 300 млрд долларов