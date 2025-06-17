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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

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    17 июня 2025, 08:27 • Новости дня

    Глава РФПИ: Антироссийские санкции стоили США 300 млрд долларов

    Дмитриев оценил потери экономики США от антироссийских санкций в 300 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оценку ущерба экономике США из-за антироссийских санкций в 300 млрд долларов озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По его словам, американские компании понесли значительные убытки, и эта оценка ранее уже называлась им в феврале 2025 года, передает ТАСС.

    «Поскольку Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 млрд долларов – это глупость Байдена», – заявил глава РФПИ в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) в ответ на пост иностранного журналиста.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о положительном знаке со стороны американского коллеги относительно законопроекта о введении санкций против России. Макрон поделился этим на саммите G7, посчитав ответ Трампа обнадеживающим.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого администрация Трампа пыталась изменить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    16 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская сторона отказалась от встречи с Россией по вопросам нормализации работы дипмиссий.

    Очередная встреча между Россией и США, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что консультации должны были способствовать нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран. Она выразила надежду, что пауза, которую взяла американская сторона, не затянется надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в США Анатолий Дарчиев заявлял, что переговоры России и США по «раздражителям» должны пройти в Москве.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    16 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном

    Политолог Ципис: Самая острая фаза войны Израиля и Ирана еще впереди

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США. Кроме того, западные спецслужбы попытаются спровоцировать «цветную революцию» в Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Напомним, Иран и Израиль четвертые сутки продолжают обмен ударами.

    «Эскалация между Израилем и Ираном еще не достигла самой острой фазы», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его прогнозам, в ближайшие две недели ситуация будет лишь ухудшаться.

    «Удары, которыми обмениваются стороны, усилятся. Более того, в конфликт, скорее всего, вступят страны НАТО, в том числе США и Британия. Они выступят не столько на стороне Израиля, сколько против Исламской республики», – полагает собеседник.

    Он напомнил, что Штаты уже перебрасывают силы на базы вблизи Персидского залива. «Цель Запада – нанесение максимального ущерба иранской ядерной программе и свержение режима в Тегеране, как это было в Ираке и Ливии», – уточнил Ципис. Впрочем, исход нынешних событий не предопределен.

    Так, о военной поддержке Исламской республики объявил Пакистан, который владеет ядерным оружием, напомнил эксперт. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф ранее заявил, что Исламабад окажет Тегерану помощь «всеми возможными средствами». «Баланс сил меняется», – отметил Ципис.

    «Деэскалация возможна лишь при ряде условий. Во-первых, если Иран согласится на все требования Израиля, среди которых – отказ от ядерной программы. Во-вторых, если произойдет смена режима в Тегеране. Я допускаю, что в стране может быть спровоцирована «цветная революция» или гражданская война. Зарубежные спецслужбы работают на этом направлении, активно взаимодействуя с иранской оппозицией», – детализировал политолог.

    «Стоит также учитывать, что наблюдается бегство мирного населения из иранской столицы. Они уезжают либо на периферию, либо в соседние государства, включая Азербайджан и страны Средней Азии. Для сравнения: в Израиле пока нет паники, хотя ситуация очень напряженная», – заключил собеседник.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР заявил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    За три дня ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства Израиля. По информации иранского Минздрава, с начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализированы. 90% пострадавших – гражданские лица.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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    15 июня 2025, 01:59 • Новости дня
    Пентагон ко Дню флага США опубликовал изображение с «российским триколором»
    Пентагон ко Дню флага США опубликовал изображение с «российским триколором»
    @ U.S. Department of Defense

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    «С Днем флага!» – говорится в сообщении Пентагона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Военные призвали воздать почести «эмблеме нации, звездам и полосам».

    Однако пользователи соцсети обратили внимание, что на изображении можно увидеть два «российских триколора».

    Высказывается предположение, что «российский» флаг появился на изображении, поскольку белую и красную полосы флага США изобразили с разрывом на общем синем фоне – в результате получился «российский триколор».

    Если увеличить изображение, то можно увидеть, что синяя полоса действительно является просто частью общего синего фона изображения, а не отдельной линией синего цвета, как белая и красная линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Вашингтона проходит военный парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США.

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    14 июня 2025, 17:41 • Новости дня
    Зеленский возмутился поздравлением Рубио с Днем России
    Зеленский возмутился поздравлением Рубио с Днем России
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу поздравления госсекретаря США Марко Рубио с Днем России, отметив, что подобные жесты со стороны США воспринимаются им негативно.

    Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу поздравления сенатора Марко Рубио из США россиян с Днем России, передает РИА Новости.

    По словам Зеленского, он негативно относится к ситуации, когда «люди» посягают на независимость Украины, а Соединенные Штаты в это время официально «поздравляют их» с праздником.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с государственным праздником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу МИД Украины Андрея Сибигу за негативную реакцию на поздравления с Днем России.


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    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    15 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Песков сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями
    Песков сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для преодоления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным прокомментировал темпы продвижения диалога между Россией и США. Он отметил, что двусторонние отношения накопили большую инерцию, препятствующую быстрому налаживанию контактов, передает РИА «Новости».

    Песков также заявил: «Авгиевы конюшни наших двусторонних отношений слишком грязные, долго их убирать», подчеркнув, что устранение накопившихся проблем потребует времени и усилий.

    Напомним, в субботу президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    11 июня президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    Ранее Песков сообщил, что диалог между Россией и США продолжается на фоне сохраняющихся сложностей и большого числа нерешенных вопросов в двусторонних отношениях.

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    14 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Пушков заявил о разъединении Запада на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит «Большой семерки» в Канаде стал демонстрацией разъединения Запада, отметил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что ключевым вопросом, разделившим Европу и США, стал потолок цен на российскую нефть, который стал основным пунктом нового пакета санкций Евросоюза.

    Пушков подчеркнул, что в администрации Трампа опасаются: ограничения могут привести к снижению поставок российской нефти на мировой рынок, в результате чего возрастут мировые цены. Он добавил, что дополнительную угрозу стабильности поставок создает конфликт между Израилем и Ираном, способный спровоцировать перебои с ближневосточной нефтью через Ормузский пролив.

    Сенатор также отметил, что даже при таких рисках лидеры Евросоюза, руководствуясь антироссийскими настроениями, готовы действовать в ущерб себе, в то время как США занимают более прагматичную позицию.

    По его мнению, политические разногласия сохраняются и из-за отличий во внешней политике Трампа и ЕС в отношении России. При этом Брюсселю не удается склонить Вашингтон к своей линии.

    Ранее Bloomberg узнало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

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    14 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Рябков сообщил о отсутствии запроса США на агреман нового посла

    Tекст: Александра Юдина

    США пока не направляли запрос на агреман для нового американского посла в России, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По его словам, на данный момент официальный запрос от Вашингтона не поступал, передает ТАСС.

    Рябков уточнил, что информация о возможной замене Линн Трейси на посту главы американского диппредставительства пока не подтверждена, так как соответствующий дипломатический запрос отсутствует.

    Ранее посольство Соединенных Штатов объявило о скором завершении работы Линн Трейси в качестве посла в России.

    Напомним, в сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

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    16 июня 2025, 09:40 • Новости дня
    Глава Пентагона не смог определить местоположение Калининграда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о местонахождении Калининграда.

    Хегсет попытался перевести ситуацию в шутку, сказав: «Похоже, что мы тут с вами играем в викторину». На дополнительный вопрос о Сувалкском коридоре Хегсет тоже не ответил, предложив Виндману самому рассказать о нем. Этот эпизод вызвал вопросы к осведомленности руководителя Пентагона относительно ключевых геополитических точек в Европе, передает РИА «Новости».

    Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

    Позже Bild сообщил, что население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания.

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    16 июня 2025, 09:24 • Новости дня
    Politico: Страны G7 на саммите не смогут поддержать Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде, сообщили европейские дипломаты изданию Politico.

    Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщает, что сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде. По данным источников, среди союзников Киева преобладает скептицизм относительно возможности совместных действий, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что часть европейских лидеров и американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и Ричард Блюменталь выступают за снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако президент США Дональд Трамп, как полагают, не заинтересован в такой инициативе.

    Также, по мнению европейских дипломатов, американский лидер не поддержит законопроект о новых рестрикциях против России, предусматривающих импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, приобретающих у России нефть, газ, уран и другие ресурсы.

    Саммит «Группы семи», в которую входят Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, проходит с 15 по 17 июня в канадском Кананаскисе, провинция Альберта.

    Белый дом ранее анонсировал встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.

    Американский сенатор заявил о намерении добиваться введения новых антироссийских санкций до начала саммита G7.

    США выступают против снижения потолка цен на продажу российской нефти.

    Участники G7 намерены отказаться от совместного итогового коммюнике по итогам саммита в Канаде из-за разногласий по вопросу Украины.

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    16 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Президент Ирана озвучил условие для продолжения переговоров с США

    Пезешкиан связал диалог с США с прекращением израильских ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал прекращение израильских атак главным условием для возможного возобновления переговоров с Соединенными Штатами.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что США должны прекратить израильские атаки на Тегеран для возобновления переговоров, передает ТАСС.

    По словам Пезешкиана, «если США хотят возобновить переговоры, они должны сначала остановить региональную агрессию Израиля», цитирует его агентство Mehr.

    Позиция Ирана по этому вопросу была озвучена на фоне продолжающегося обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Власти страны настаивают на прекращении военных действий и воздерживаются от диалога до выполнения этого условия.

    Ранее иранское руководство неоднократно требовало от США использовать влияние на Израиль для снижения напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем.

    Анкара и Каир выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана и предупредили о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что участие в переговорах с США не имеет смысла, пока продолжается агрессия Израиля против Ирана.

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    17 июня 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп пожаловался, что санкции обходятся США в «огромные деньги»

    Трамп: Санкции обходятся США в очень большие деньги

    Трамп пожаловался, что санкции обходятся США в «огромные деньги»
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать, заявил он в беседе с пулом журналистов Белого дома.

    Когда Трампа спросили о возобновлении переговоров между США и Россией, он ответил, что «Они уже начались», при этом об усилении санкций против России Трамп говорить не намерен, так как скептически настроен.

    «Санкции обходятся нам в большие деньги. Когда я налагаю санкции на страны, это обходится США в большие деньги, в огромные деньги. Надо говорить о миллиардах и миллиардах долларов, санкции – это не так просто, это не просто улица с односторонним движением», – ответил глава Белого дома.

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей.

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    16 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Сенатор Грэм призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана

    Грэм предложил Трампу совместные удары с Израилем по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор Линдси Грэм призвал Дональда Трампа добиться полного уничтожения иранской ядерной программы, включая применение военной силы.

    Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, выступил с призывом к Дональду Трампу полностью ликвидировать ядерную программу Ирана, передает РИА «Новости».

    В эфире CBS News Грэм заявил: «Я бы посоветовал президенту Трампу идти до конца, чтобы, когда операция завершится, в Иране не осталось ничего, связанного с их ядерной программой. Если нужны бомбы – значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем – значит, лететь». По мнению сенатора, худшим исходом будет нанесение удара по иранской ядерной инфраструктуре, который не приведет к ее полной ликвидации, он назвал такой сценарий катастрофическим.

    Как уточняет агентство, ранее Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США по ядерной проблеме при посредничестве Омана, однако очередной раунд, назначенный на 15 июня, был отменен после начала атак Израиля по объектам в Исламской республике.

    В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой его ВВС нанесли удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 3» и заявил о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по израильским военным и промышленным объектам. Обмен ударами между странами продолжается несколько дней. По информации иранских властей, погибли более 220 человек, пострадали более 1,2 тыс. В Израиле сообщают о более 20 погибших и около 600 раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявление МИД Ирана о готовности отказаться от ядерного оружия может оказаться манипуляцией, поскольку ранее Тегеран всегда заявлял о мирном характере своей ядерной программы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран якобы собирается передать ядерное оружие своим союзникам, включая йеменских хуситов. В районе ядерного объекта в Фордо в иранской провинции Кум произошли подземные толчки магнитудой 2,5.

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    16 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    CNN сообщил о попытке взлома почты сотрудников Washington Post

    Хакеры попытались проникнуть в электронную почту журналистов Washington Post

    Tекст: Денис Тельманов

    В электронной почте некоторых работников американской газеты Washington Post зафиксировали попытку несанкционированного доступа, после чего руководство инициировало внутреннее расследование инцидента.

    Попытку взлома email-аккаунтов сотрудников Washington Post зафиксировали вечером в четверг, сообщает CNN. Руководство издания заявило о «возможной точечной» хакерской атаке на их электронную систему.

    Главный редактор Мэтт Мюррей рекомендовал всем работникам газеты сменить учетные данные для повышения безопасности почтовых аккаунтов. Сейчас идет внутреннее расследование происшествия, чтобы выяснить масштабы и последствия атаки.

    CNN приводит слова из внутреннего письма, разосланного сотрудникам редакции, в котором говорится: «Хакеры пытались взломать email-аккаунты ряда журналистов Washington Post».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское оборонное ведомство намерено инвестировать значительные средства в развитие искусственного интеллекта и создание подразделения для наступательных хакерских операций.

    Внешнеполитическое ведомство Чехии усилило меры кибербезопасности после взлома почты своих дипломатов хакерами, якобы связанными с КНР. ЕС создал собственную базу данных уязвимостей в киберпространстве, чтобы снизить зависимость от американских данных на фоне сокращения финансирования США подобных проектов.

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