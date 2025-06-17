Макрон заявил, что получил «позитивный знак» от Трампа по санкциям против России

Tекст: Ирма Каплан

Президент Франции выразил оптимизм после получения, как он говорит, положительного отзыва от президента США Трампа относительно законопроекта о введении новых санкций против России, пишет портал Devdiscourse.

Выступая на саммите G7, Макрон сообщил, что он напрямую спросил президента Трампа, разрешит ли он сенаторам продолжить их законодательную инициативу.

По словам Макрона, он получил относительно позитивный ответ Трампа, который посчитал многообещающей новостью.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

До этого администрация Трампа пыталась изменить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами. Ранее Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.



