Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.19 комментариев
Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов
Российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, способную легко адаптироваться к новым угрозам благодаря модульной архитектуре, сообщили в Ростехе.
Предприятие холдинга «Росэл», входящего в состав госкорпорации, представило программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец», передает РИА «Новости».
Система предназначена для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий топливно-энергетического комплекса от атак беспилотных летательных аппаратов, включая роевые группы дронов.
Новинка обладает открытой модульной архитектурой. Это позволяет быстро адаптировать систему под новые типы угроз за счет обновления программного обеспечения и интеграции с другими средствами защиты.
Базовая комплектация включает средства радиоэлектронного подавления, такие как «СЕРП-ВС13Д», а также системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения.
Вся аппаратура объединена специализированным программным обеспечением «Вектор-ХАБ», которое отображает воздушную обстановку, идентифицирует цели и обнаруживает видеоканалы беспилотников.
В комплекс можно интегрировать уже имеющиеся на объекте средства защиты, что существенно снижает затраты. Производство и обслуживание системы полностью локализованы в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация Ростех создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д» для подавления беспилотников.
Позже предприятие холдинга «Росэл» дополнило эту линейку новым комплексом «СЕРП-FPV» против массированных атак дронов.
В прошлом месяце отечественные разработчики наладили серийный выпуск контроллеров «Стая орлов» для скоростных аппаратов-перехватчиков.