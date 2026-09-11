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В России запустили льготные кредиты для пострадавших селлеров Wildberries
Пострадавшие от атак на объекты компании Wildberries предприниматели смогут получить льготные займы на сумму до 500 млн рублей для поддержки бизнеса, сообщили в Минэкономразвития и в ЦБ.
Минэкономразвития и Банк России инициировали программу льготного кредитования для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак на объекты маркетплейса Wildberries, передает РИА «Новости».
Выдача средств началась 11 сентября 2026 года.
«Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на объекты группы «РВБ» (Объединенная компания Wildberries & Russ), могут получить льготные кредиты с господдержкой. Совокупный лимит программы, которую реализуют Минэкономразвития России, Банк России и Корпорация МСП, составляет 50 млрд рублей», – отметили в пресс-службе министерства.
Предпринимателям доступны суммы от 500 тыс. до 500 млн рублей. Эти деньги можно направить на пополнение оборотных средств и покрытие текущих расходов. Срок предоставления займа ограничен полутора годами.
Процентная ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс 3%». Если бизнесу не хватает залогового обеспечения, предусмотрена возможность воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП.
Уточнять информацию о старте выдачи кредитов следует напрямую в финансовых организациях.
Ранее вице-премьер Александр Новак поручил оказать адресную поддержку пострадавшим продавцам компании «РВБ».
Глава Минэкономразвития Максим Решетников анонсировал разработку государственных механизмов помощи бизнесу.
До этого WB Банк предоставил предпринимателям отсрочки по кредитам на срок до шести месяцев.