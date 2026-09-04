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Немецкая полиция получила признание в диверсиях на электростанциях
Bild: Немецкая полиция получила признание в диверсиях на электростанциях
Правоохранительные органы Германии получили письмо от неизвестного, взявшего на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет газета Bild.
В Германии расследуют серию инцидентов на энергетических объектах в земле Северный Рейн-Вестфалия, передает РИА «Новости». В распоряжении следователей оказалось письмо от неизвестного, взявшего на себя ответственность за попытки вывести из строя местную электросеть, сообщает Bild.
«Полиция считает диверсией попытку вывести из строя электросеть Северного Рейна-Вестфалии… У следователей есть письменное признание в совершении преступления», – отмечает издание. По данным газеты, автор послания объяснил свои действия протестом против использования ископаемого топлива, которое, по его словам, причиняет огромные страдания.
Ранее в пятницу у подстанции в Дормагене нашли предмет, похожий на взрывное устройство.
Кроме того, правоохранители Германии обнаружили шесть пусковых устройств вблизи электроподстанции в Бергхайме. Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на этом объекте как преднамеренную атаку.
Экстренные службы обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.