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На ВЭФ определили новые механизмы сотрудничества муниципалитетов и бизнеса
На XI Восточном экономическом форуме участники проекта ВАРМСУ договорились подготовить для глав городов пошаговые рекомендации по взаимодействию с социально-ориентированным бизнесом.
На полях XI Восточного экономического форума федеральные эксперты, мэры и предприниматели обсудили развитие муниципалитетов в рамках проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог». Центральной темой стала роль бизнеса как соавтора перемен и поиск механизмов, которые сделают городские территории местом, где людям комфортно жить, растить детей и работать. Практической основой обсуждения стала архитектурно-урбанистическая экскурсия по строительной площадке мини-города DNS Сити во Владивостокской агломерации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Главы муниципалитетов изучили реализацию концепции «15-минутного города», предполагающей одновременное создание жилья и социально-коммерческой инфраструктуры. Инвестор показал готовность вкладываться не только в квадратные метры, но и в удержание человеческого капитала через современную среду с школами, велодорожками и экопространствами. Экскурсия стала прологом семинара «Диалог власти и бизнеса: от президентских ориентиров – к решениям на земле», где подвели итоги пилотной работы с четырьмя агломерациями.
«У каждого города должны быть собственные инструменты, чтобы обеспечить для жителей все условия, благодаря которым они захотят жить в муниципалитете. Выстроить эту работу – задача мэра и его команды», – заявил заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев. Он привел примеры успешных проектов в Доброграде, Иннополисе, Сысерти и Менделеевске. По итогам «Муниципального диалога» будет подготовлен методический документ с пошаговым алгоритмом взаимодействия муниципалитетов с крупным социально-ориентированным бизнесом на всех этапах реализации проектов.
На стратегической сессии «Население как заказчик территорий: от человеческого капитала к совместному будущему» ВАРМСУ совместно с администрацией президента России при поддержке Росконгресса обсуждали переход от простого строительства инфраструктуры к совместному проектированию будущего с жителями. Отмечалось, что российские мэры фактически выполняют функцию социальных архитекторов и формируют образ территории на период от 5 до 10 лет вперед. Этот подход поддержал президент России Владимир Путин, призвавший на пленарной сессии ВЭФ создавать мастер-планы для малых городов и сел.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что ассоциация систематизирует лучшие муниципальные практики и превращает локальные кейсы в системные изменения, делая жителей соавторами развития. В качестве примеров привели превращение пустыря в парк «Маяк» в Магадане по инициативе одной семьи, программу «1000 дворов» во Владивостоке, создавшую за четыре года 35 общественных пространств, и «Карту развития Югры» в Ханты-Мансийске. Участники отметили, что граждане сегодня выбирают не просто инфраструктуру, а качество жизни и возможность влиять на среду, что требует от муниципалитетов перехода от реакции на жалобы к проактивному диалогу и совместному планированию будущего; проект ВАРМСУ «Муниципальный диалог», запущенный первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, служит площадкой такого доверительного общения власти и общества.