Tекст: Валерия Городецкая

Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.

«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.

Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.

В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.

В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.

Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.