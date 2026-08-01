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Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.
«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.
Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.
В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.
В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.
Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.