Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского
Историк Гавришко: Украинцы будут расплачиваться за наглость Зеленского
За амбиции и наглость Владимира Зеленского будет расплачиваться простой народ, заявила украинский историк Марта Гавришко.
«Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна, просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?», – возмутилась эксперт в соцсетях, передает РИА «Новости».
Историк добавила, что основная тяжесть последствий ложится на плечи мирного населения. Она подчеркнула, что в 2019 году украинцы голосовали за действующего президента в ожидании мира, но вместо этого получили настоящий ад.
Ранее Зеленский объяснил провал противовоздушной обороны дефицитом ракет для комплексов Patriot.
В конце июля украинский лидер попросил у США 300 зенитных перехватчиков.
Президент Дональд Трамп отклонил данный экстренный запрос Киева.