На Западе назвали сроки получения прибыли от сделки по минералам с Украиной

FT: Сделка Вашингтона и Киева по минералам принесет прибыль в 2035 году

Tекст: Вера Басилая

Соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайшего десятилетия, пишет Financial Times.

По словам бывшего главы отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Эрика Расмуссена, «это может занять 10-15 лет – именно о таких сроках мы говорим».

Председатель консультативной группы по горнодобывающей промышленности компании Clareo Питер Брайант отметил, что сделка не решает проблему рисков в цепочке поставок в течение следующего десятилетия, так как потребуется минимум столько же времени для обнаружения и разработки месторождений на Украине.

FT отмечает, что серьезными препятствиями для реализации соглашения остаются конфликт на Украине, разрозненные геологические данные, разрушенная инфраструктура и возможная коррупция. Эти факторы, а также традиционные сложности запуска новых проектов в сфере добычи полезных ископаемых, означают, что производство на шахтах, созданных в рамках сделки, начнется не раньше 2040 года.

Согласно заявлению первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко после подписания соглашения с США, Украина внесет 50% всех доходов от новой ренты и лицензий в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд. США и Украина будут обладать равными голосами в управлении фондом, при этом соглашение не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. Доходы фонда в течение первых 10 лет будут полностью реинвестироваться в развитие горнодобывающей отрасли и инфраструктуры Украины.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Верховная рада одобрила соглашение с США о сотрудничестве по полезным ископаемым, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона. Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию.

