В Раде заявили о риске утраты поддержки США из-за нужных для сделки запасов недр

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии опасаются реакции Дональда Трампа, если выяснится, что у Украины нет значительных запасов полезных ископаемых, интересных для Вашингтона. Она отметила, что геологические карты были составлены в советское время и могут содержать ошибки. Депутат подчеркнула, что несоответствие данных может привести к утрате поддержки США.



Южанина заявила в эфире телеканала «Киев 24»: «Если станет известно Трампу, что где-то в этих геологических картах 60-70-80-х годов заложена большая ошибка и у нас нет этих запасов, то как бы мы вообще не утратили поддержку».

По словам Южаниной, соглашение было поддержано, чтобы сохранить американскую военную помощь, однако экономическая выгода для Украины возможна лишь через 30 лет. Она призвала сообщить населению, что краткосрочного экономического эффекта не будет, а основной мотив заключается в военной поддержке.

Ранее Кабинет министров Украины опубликовал текст соглашения по недрам. Его условия вызвали недовольство депутатов и СМИ, которые указали на потерю части экономического суверенитета и отсутствие гарантий безопасности для Киева. Несмотря на это, Рада ратифицировала соглашение в присутствии американской дипломатки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал предложенное соглашение о полезных ископаемых с США неприемлемым, считая, что оно не отражает партнерство между Вашингтоном и Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известны детали соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.