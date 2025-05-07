Медведчук заявил о превращении Украины в колонию США из-за недр

Tекст: Елизавета Шишкова

О заявлении экс-лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука сообщает Газета.ru. Он подчеркнул, что сделка по недрам с США не имеет ни экономического, ни военного смысла. По словам Медведчука, в документе отсутствует информация о привлечении инвестиций, промышленном росте или гарантиях безопасности для Украины.

«Зеленский и его режим обещают отдать США все, что они попросят, чем демонстрируют свою максимальную лояльность, по факту официально объявляя страну колонией», – заявил Медведчук.

Политик отметил, что соглашение ссылается на некое ограниченное партнерство с США, но его детали неизвестны. Он также добавил, что президент Украины скрывает данные по полезным ископаемым, находящимся под контролем Киева, а сам объем оценивается в 111 млрд тонн. Более 70% этих ресурсов, по словам Медведчука, приходится на Донецкую, Луганскую народные республики и Днепропетровскую область. По его мнению, Киев стремится получить поддержку Вашингтона, не учитывая условия сделки, так как не располагает ресурсами для продолжения конфликта с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины.

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации этого соглашения с США.

Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев потребовал раскрыть полный текст договора, включая все детали и условия.