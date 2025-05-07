  • Новость часаМадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
    США собрались переименовать Персидский залив
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 15:09 • Новости дня

    Медведчук назвал сделку Зеленского с США объявлением колонии

    Медведчук заявил о превращении Украины в колонию США из-за недр

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По мнению председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию.

    О заявлении экс-лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука сообщает Газета.ru. Он подчеркнул, что сделка по недрам с США не имеет ни экономического, ни военного смысла. По словам Медведчука, в документе отсутствует информация о привлечении инвестиций, промышленном росте или гарантиях безопасности для Украины.

    «Зеленский и его режим обещают отдать США все, что они попросят, чем демонстрируют свою максимальную лояльность, по факту официально объявляя страну колонией», – заявил Медведчук.

    Политик отметил, что соглашение ссылается на некое ограниченное партнерство с США, но его детали неизвестны. Он также добавил, что президент Украины скрывает данные по полезным ископаемым, находящимся под контролем Киева, а сам объем оценивается в 111 млрд тонн. Более 70% этих ресурсов, по словам Медведчука, приходится на Донецкую, Луганскую народные республики и Днепропетровскую область. По его мнению, Киев стремится получить поддержку Вашингтона, не учитывая условия сделки, так как не располагает ресурсами для продолжения конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины.

    Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации этого соглашения с США.

    Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев потребовал раскрыть полный текст договора, включая все детали и условия.

    7 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

    Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    @ dpa/photothek/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военному командованию России поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы, сообщает Mash.

    По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

    Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

    Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

    Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

    Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.

    Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.

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    6 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство согласно на приостановку боевых действий вдоль действующей линии боевого соприкосновения с одновременным формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 километров вдоль нее. С таким заявлением выступил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

    Киев предлагает перемирие по существующим линиям соприкосновения, с последующим созданием буферной зоны, заявил Келлог, передает ТАСС. По его словам в рамках этого плана украинские войска могут отойти на 15 километров, при условии, что Россия предпримет аналогичный шаг — с помощью посредничества США. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», - добавил он.

    Ранее Келлог сообщил, что на лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Обнародованы подробности приостановки поставок вооружений США Украине в феврале

    Reuters: США по приказу главы Пентагона приостанавливали поставки оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале февраля поставки американского оружия на Украину были временно прекращены по устному распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета, пишет Reuters.

    По данным Reuters, Хегсет отдал приказ отменить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением с авиабазы в штате Делавэр и базы США в ОАЭ после встречи с президентом США Дональдом Трампом и другими чиновниками по вопросам национальной безопасности, передает ТАСС.

    По данным источников агентства, на встрече обсуждалась возможность приостановки помощи Киеву, однако президент не давал официальных указаний о прекращении поставок. Некоторые собеседники Reuters считают, что Хегсет мог недопонять Трампа и самостоятельно отдал распоряжение.

    Отмена рейсов стоила Соединенным Штатам до 2,2 млн долларов. По информации агентства, приостановка поставок вызвала обеспокоенность в Киеве, а украинская сторона пыталась выяснить причины через различные дипломатические и неофициальные каналы. Американская администрация позже объяснила паузу «внутренней политикой».

    Reuters подчеркивает, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне и Госдепартаменте не могли объяснить причину временной остановки поставок, но уже к 5 февраля рейсы с оружием были возобновлены.

    В феврале глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

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    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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    7 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта

    Глава МИД России Лавров заявил о важности устранения угроз для мира на Украине

    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться лишь прекращением огня, и остановкой боевых действий на линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» для журнала «Международная жизнь» отметил, что для прочного мира необходимо устранить первопричины конфликта, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить исключительно прекращением огня.

    Министр отметил, что речь идет о необходимости устранения угроз безопасности России, возникших после расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в альянс. По мнению Лаврова, столь же важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

    Лавров поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому вопросу и подчеркнул развитие стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Он отметил, что отношения двух стран строятся на взаимном доверии и близости взглядов по большинству международных вопросов. Министр также подчеркнул, что Москва и Ханой разделяют стремление к формированию многополярного мироустройства на основе баланса интересов.

    В статье также говорится о приглашении генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама на Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Лавров отметил, что в этом году в столицу России приедут более 20 иностранных лидеров для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне, а также 80-летию образования ООН.

    Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной 30 км.

    Келлог также сообщил о требовании Киева объявить перемирие сроком на 30 дней.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров, среди которых высокопоставленные представители Вьетнама.

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    7 мая 2025, 09:52 • Новости дня
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики предприняли наступление в районе села Новый Путь в Курской области с применением бронетехники, но противник понес серьезные потери и был остановлен.

    В Курской области была предотвращена попытка наступления ВСУ на населенный пункт Новый Путь, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром в среду штурмовая группа противника, двигаясь на бронемашине «Козак» из приграничной Павловки Сумской области, попыталась прорваться к российской границе. Вражеская бронемашина сначала подорвалась на мине, после чего была добита операторами FPV-дронов «Северян».

    В ходе боя был уничтожен ряд единиц украинской бронетехники. После первой неудачной попытки ВСУ отправили инженерную машину разграждения, также выдвинувшуюся из Павловки. По этой машине было нанесено несколько прицельных ударов FPV-дронами, техника противника была уничтожена.

    «Северяне» продолжают проводить розыск и ликвидацию оставшихся на приграничной территории украинских боевиков.

    Ранее подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, но были разгромлены.

    Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.

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    6 мая 2025, 18:28 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел в период с 16.40 до 17.20 мск, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Ранее средства ПВО уничтожили 19 беспилотников, летевших на Москву.

    Напомним, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую области.

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    7 мая 2025, 00:10 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими военнослужащими, освобожденными из плена на Украине, сообщают информационные агентства.

    Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

    Военных доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих. Минобороны показало кадры их возвращения.

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    7 мая 2025, 02:39 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в Telegram.

    В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены в аэропорту Шереметьево.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    6 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии

    Минобороны сообщило об уничтожении 57 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над шестью регионами, включая Брянскую, Курскую и Орловскую области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, 6 мая после 18:40 мск силы противовоздушной обороны сбили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны, из них 31 БПЛА был уничтожен в Брянской области, 14 – в Курской области, семь – в Орловской области.

    Кроме того, два беспилотника были сбиты над Калужской областью, еще два – над Рязанской областью. Один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Республики Крым, уточнили в Минобороны.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные цели относились к самолетному типу беспилотников. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

    Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО также сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО.

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    6 мая 2025, 23:24 • Новости дня
    Украина попыталась сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Концерт «Хора Турецкого» в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел успешно, несмотря на попытки помешать мероприятию со стороны Украины и европейских стран, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил в Telegram, что концерт прошел с аншлагом. По его словам, зал, вмещающий 1,8 тыс. человек, был переполнен, и многим гостям не хватило мест. Полянский отметил, что праздничное настроение поддерживали как сотрудники ООН, так и многочисленные российские соотечественники, пришедшие на мероприятие семьями.

    «И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами! Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт. Как видите, и это не сработало», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявлял, что в кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совбеза. Украинская делегация ставит своих западных покровителей в неловкое положение.

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    6 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина ускорила принудительную эвакуацию населения из Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Сумской области Украины вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения, заявил глава областной администрации Олег Григоров.

    Григоров заявил в эфире украинского новостного телемарафона, что власти Сумской области на севере Украины вынуждены принудительно эвакуировать жителей, передает РИА «Новости».

    По информации Григорова, в Белопольской общине сейчас остаются примерно 4,7 тыс. человек, а в Ворожбянской – около 2,1 тыс. жителей.

    Власти региона отмечают, что количество эвакуируемых растет на фоне продолжающихся сложностей с обеспечением безопасности населения.

    Ранее власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    6 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Келлог заявил о требовании Киева о перемирии на 30 дней

    Спецпосланник Келлог заявил о готовности Киева на перемирие в 30 дней с продлением

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    Спецпосланник Дональда Трампа заявил в эфире Fox News, что украинские власти готовы заключить мирное соглашение о прекращении огня по всем фронтам минимум на 30 дней с возможностью дальнейшего продления, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинская сторона также предложила создать буферную зону шириной 30 километров.

    Келлог отметил, что необходима политическая воля для заключения такого соглашения, и особую роль в этом процессе может сыграть президент США Дональд Трамп. По его словам, Трамп является единственным человеком, который может обеспечить прекращение огня, если на это согласится президент России Владимир Путин.

    Между тем, президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть не краткосрочный режим прекращения огня, а долгосрочный мир, не дающий возможности для перегруппировки сил и возобновления боевых действий.

    Ранее Келлог уточнил, что Киев рассматривает вариант с отходом военных на 15 км с каждой стороны и заморозке конфликта по линии соприкосновения.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что перемирие в честь 80-летия Победы проверяет готовность Украины к миру.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 18:57 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского в неуважении к ветеранам Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в угрозах и неуважении к ветеранам, которые будут участвовать в памятных мероприятиях 9 мая в Москве.

    Захарова заявила, что Владимир Зеленский оскорбляет ветеранов, готовящихся к праздничным мероприятиям 9 мая, передает РИА «Новости». По ее словам, глава киевского режима издевается над памятью собственного деда – героя Великой Отечественной войны, а теперь проявляет неуважение к оставшимся ветеранам.

    По словам Захаровой, Зеленский публично угрожал участникам парада в Москве и гостям столицы, а после попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию.

    Она подчеркнула: «Минуточку. Так это же киевский режим после каждого обстрела гражданской инфраструктуры, после каждого взрыва, после каждого преднамеренного убийства потирая руки говорит, что это их рук дело... Официальные лица структуры государственной, если ее еще можно так назвать, власти на Украине всегда подтверждают свое участие в реализации этих самых терактов».

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    6 мая 2025, 16:07 • Новости дня
    Орбан назвал Украину дополнительной обузой для ЕС в случае ее принятия

    Орбан: Украина – это не дополнительная ценность, это обуза для ЕС

    Орбан назвал Украину дополнительной обузой для ЕС в случае ее принятия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на реплику немецкого политика Манфреда Вебера, призвавшего дружить и поддерживать друг друга в Евросоюзе, в том числе по отношению к потенциальным странам-участницам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на реплики немецкого политика и лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который заявил о том, что венгры пользуются поддержкой ЕС много лет, в том числе благодаря украинцам.

    Орбан в ответ и написал свои соображения немцу в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он напомнил, что Венгрия была принята в Европейский союз, потому что несла пользу государствам-членам. Это была выгодная сделка, в том числе для Германии.

    «Присоединение Украины – это не очень хорошая сделка. Украина – это не дополнительная ценность, это обуза», – написал Орбан.

    Венгерский премьер назвал огромной ошибкой отправку на Украину европейских денег вместо того, чтобы использовать их для укрепления европейской экономики, переживающей не лучшие времена.

    «Европейским лидерам уже пора начать представлять интересы своих, европейских народов, герр Вебер», – резюмировал пост Орбан.

    Утром во вторник Манфред Вебер провел пресс-конференцию, на которой высказывался о непременной и необходимой поддержке Украины, важности дружелюбия между странами ЕС, сообщил портал Mandiner.

    «Венгры пользуются поддержкой ЕС в течение 20 лет, в том числе и благодаря украинцам. Украина находится в неплохом положении. <...> Я надеюсь, что Венгрия и венгерское правительство понимают, что в конечном счете для нас будет лучше сотрудничать в рамках ЕС, если мы будем друзьями», – сказал немецкий политик, намекая на регулярный голос Венгрии против инициатив ЕС в адрес Украины.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что был вынужден вступить в открытый конфликт с Владимиром Зеленским, после того как услышал от него угрозу.

    В конце апреля Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам. Кроме того, он заявил, что Зеленский вел себя неподобающе на саммите ЕС, как будто Украина уже в составе Евросоюза.

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