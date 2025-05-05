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В Раде потребовали раскрыть соглашение Украины и США о недрах
Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев выступил с требованием публично раскрыть полный текст соглашения между Украиной и США о недрах, включая детали и условия.
Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к украинским властям с требованием опубликовать полный текст соглашения с США по недрам, передает ТАСС.
Гетманцев заявил: «Первоисточники, включая технические условия, детали и другие «тонкие моменты», должны быть опубликованы». По его мнению, текущее положение дел на переговорах свидетельствует о том, что Киеву не удалось полностью добиться изначально желаемых условий в соглашении.
Он также подчеркнул, что отказ от заключения данного соглашения принес бы Украине более негативные последствия, чем его подписание.
Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам, рассчитывая на его быстрое одобрение.
Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы Владимира Зеленского, призвавшего США лишать визы депутатов, которые не поддержат соглашение по недрам.