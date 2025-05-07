Порошенко назвал неприемлемым соглашение Украины с США о полезных ископаемых

Tекст: Антон Антонов

Отмечается, что «предложенный документ не отражает партнерство, а содержит лишь односторонние обязательства Украины». Подчеркнута неприемлемость распределения доходов «50 на 50», без «всякой гарантии безопасности для Украины».

«Мы просто не можем и не будем делить 50 на 50, не понимая, что Украину ждет впереди...» – приводит его слова РИА «Новости».

Экс-президент потребовал немедленной встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем для изучения «содержательной части соглашения и приложений». «После этого фракция (партии «Европейская солидарность») решит, как будет голосовать» – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и украинские власти договорились о создании фонда для совместных инвестиций и восстановления экономики Украины с приоритетом на природные ресурсы. Стороны подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения.