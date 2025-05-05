«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Песков: Кремль не знаком с содержанием соглашения Украины и США по минералам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями о деталях соглашения между Украиной и США по вопросу полезных ископаемых.
Песков отметил, что без изучения деталей обсуждать содержание документа нецелесообразно, он не знаком с документом. Представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент у него нет необходимых данных для комментариев по этой теме, передает ТАСС.
Ранее глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев потребовал публично раскрыть полный текст соглашения между Украиной и США о недрах.
Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам.
Напомним, Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.