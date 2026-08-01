Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла

Владимир Путин спрогнозировал, что рано или поздно Украина утратит свои западные земли в пользу их исторических хозяев – упомянув в том числе и бывшие польские территории. После двух дней раздумий в МИД Польши заявили, что эта страна не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем выдвигать территориальные претензии к Украине. «Польша полностью признаёт, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», – отметило польское дипломатическое ведомство.

Заявление МИД появилось на фоне ухудшающегося отношения поляков к Украине и участившихся случаев нападения на украинцев в Польше, связанных именно с их национальностью. В этой ситуации более 4,5 млн граждан Польши, которые являются выходцами с территории нынешней Украины или их потомками, вновь обратили взоры на земли, которые были польскими несколько сотен лет, а украинскими являются, строго говоря, лишь с 1991 года.

Польская экспансия на эти земли началась в 1340 году, после смерти последнего Галицко-Волынского князя Юрия II Болеслава. Уже через девять дней после этого польские войска под предводительством короля Польши Казимира III заняли и сожгли Львов, разграбив перед этим княжескую сокровищницу. Началась длительная война за галицко-волынское наследство, главными участниками которой были Польша и Литва, а галицкие и волынские бояре переходили на сторону разных внешних сил.

В ходе этой войны Галиция, Волынь и Подолье (тогда его называли «Понизьем») много раз переходили из рук в руки. Лишь в 1392 году было подписано так называемое «Островское соглашение», по которому вся территория бывшего русского княжества была разделена между Польшей и Литвой. Королевство Польское получило Галицию, Подляшье, Люблин и Подолье, а также часть Волыни с городами Белзом и Холмом, а Великое княжество Литовское – большую часть Волыни.

Некоторое время на захваченных русских землях польские власти сохраняли элементы прежнего самоуправления. Но в 1344 году на территории Галиции и части Волыни было создано Русское воеводство, а на территории Подолья – Подольское воеводство, которые стали обычными административными составляющими Королевства Польского. А в 1569 году, когда Польша и Литва подписали Люблинскую унию и объединились в одно государство – Речь Посполитую, польский король Сигизмунд Август, опираясь на местных магнатов, присоединил к Королевству Польскому литовские земли на территории нынешней Украины, в том числе Волынь.

Галиция, Волынь и Подолье оставались под властью Варшавы до разделов Речи Посполитой в 1772-1795 годах, вследствие которых это государство прекратило своё существование. В итоге с поправками, внесёнными на Венском конгрессе в 1815 году, Галиция с отдельными районами Волыни и Подолья попала под власть Австрийской империи, а бóльшая часть Волыни и Подолья вошла в состав Российской империи. Такая ситуация сохранялась до Первой мировой войны.

В первые месяцы войны России удалось занять Галицию, там даже было создано Галицийское генерал-губернаторство. Однако весной-летом 1915 года русской армии пришлось отступить на Восток, вместе с ней ушли несколько сотен тысяч прорусски настроенных галичан. Попытки отбить Галицию в ходе Брусиловского прорыва (1916) и Летнего наступления (1917) успеха не имели.

После большевистского переворота в ноябре 1917 года в Киеве провозгласили создание Украинской народной республики (УНР). Она заявила претензии, в том числе, на Волынь и Подолье, хотя и не обладала реальной властью там. А через год во Львове была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), которая поначалу взяла под контроль большую часть Галиции. ЗУНР с момента создания оказалась в состоянии войны с Польшей, которая впоследствии начала наступление и на Волыни.

В январе 1919 года было провозглашено «воссоединение» УНР и ЗУНР в единое государство, однако киевляне и галичане имели слишком разные интересы – в том числе и на польском направлении. Потому лидер УНР Симон Петлюра не помог ЗУНР в борьбе с поляками, а в апреле 1920 года и вовсе заключил союз с польским лидером Юзефом Пилсудским, официально отказавшись в пользу Варшавы от Волыни и Галиции.

Эти земли попытались отбить у поляков уже большевики, однако они потерпели поражение под Варшавой летом 1920 года. Согласно подписанному в марте 1921 года в Риге мирному договору между Польшей, с одной стороны, и РСФСР и УССР с другой, Волынь, Галиция и западная часть Подолья были признаны польскими, а ещё через два года восточная граница Польши была признана и со стороны Лиги Наций.

Хотя Рижским договором были недовольны и в Варшаве, и в Москве (в частности, Лев Троцкий считал его предательством дела мировой революции), документ был основой польско-советских отношений до сентября 1939 года. Но в результате краха польского государства в первые недели Второй мировой войны, 17 сентября 1939 года начался Польский поход Красной армии, и Волынь с Галицией (в Москве их давно называли Западной Украиной), а также Западная Белоруссия оказались под советским контролем.

В октябре 1939 года были избраны Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии, которые приняли обращения с просьбой о вступлении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР, и о включении их, соответственно, в состав УССР и БССР. В ноябре 1939-го Верховный Совет СССР и Верховные Советы УССР и БССР удовлетворили их просьбу. В частности, на территории исторической Волыни были созданы Волынская и Ровенская области, на территории Галиции – Львовская и Станиславская (ныне Ивано-Франковская). А в состав Тернопольской области вошли земли, которые раньше были частью Галиции, Волыни и Подолья.

После нападения Германии на СССР одной из важнейших стратегических задач советского руководства стал поиск союзников для совместной борьбы с агрессором. В формировавшейся системе антигитлеровской коалиции актуальным вопросом становилось восстановление официальных отношений между СССР и польским эмигрантским правительством. Этому мешало требование поляков о восстановлении будущей советско-польской границы согласно Рижскому договору, однако под давлением Лондона оно было вынесено за рамки договорённостей.

В итоге подписанный 30 июля 1941 года советско-польский договор не содержал обязательств Советского Союза восстановить границы по состоянию до сентября 1939 года. Спорные вопросы были отложены, и в подписанной 4 декабря 1941 года советско-польской декларации о дружбе и взаимной помощи про границы не упоминалось. А с каждой победой Красной Армии на советско-германском фронте Лондон и Вашингтон всё больше принимали точку зрения советского руководства по его спорам с Польшей о проведение советско-польской границы по так называемой «линии Керзона». Эта линия была предложена в 1919 году главой британского МИД и разделяла территории с преимущественно польским и украинским/белорусским населением.

Сближение позиций СССР, США и Великобритании обусловило беспрепятственное согласование проблемы будущей советско-польской границы на форуме «Большой Тройки» в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 года. За её основу была принята «линия Керзона», о чём было проинформировано эмигрантское правительство Польши. Но лондонские поляки не хотели идти на компромисс по территориальному вопросу, и Иосиф Сталин решил ввести в игру новые фигуры.

22 июля 1944 года было объявлено о создании в освобождённом от нацистов Люблине Польского Комитета Национального Освобождения (ПКНО), а уже через пять дней СССР подписал с ним соглашение о советско-польской границе по «линии Керзона». Предварительное соглашение с ПКНО стало основой окончательного установления границы между Польшей и СССР, несмотря на продолжавшиеся переговоры между тремя великими державами.

На Ялтинской конференции глав СССР, США и Великобритании соглашение об установлении советско-польской границы было принято официально, и с этого момента стало необратимым. В соответствии с ним западные рубежи Советского Союза должны были пройти вдоль «линии Керзона» с отступлением от неё в некоторых районах от 5 до 8 километров в пользу Польши.

Окончательно решения Ялтинской конференции были подтверждены в итоговых положениях Потсдамской конференции, а также зафиксированы в «Договоре между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе», заключённом 16 августа 1945 года в Москве. От имени Президиума Верховного Совета СССР его подписал Вячеслав Молотов, от имени Крайовой Рады Народовой Польской Республики – Эдуард Осубка-Моравский. Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 1946 года в Варшаве, после чего договор вступил в силу.

Хотя в 1951 году на украинском участке польско-советской границы произошёл незначительный «обмен территориями», установленная 16 августа 1945-го восточная граница Польши в основном остаётся неизменной. В Варшаве ею были недовольны сразу, в особенности на белорусском направлении, считая, что СССР изменил «линию Керзона» в свою пользу. Однако после 1989 года в Польше возобладала так называемая «доктрина Гедройца» – об отказе от любых территориальных претензий к Литве, Белоруссии и Украине, и всецелой поддержке этих стран как союзников в противостоянии России.

При этом украинские националисты всегда считали несправедливым передачу Польше так называемого «Закрезонья» – Лемковщины, Надсанья, Холмщины и Подляшья – которые они называли «украинскими этническими территориями». В последние годы подобную точку зрения озвучивали высокопоставленные киевские чиновники – в частности, в августе 2024 года это сделал тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, что стоило ему министерской должности.

Примечательно, что уже через несколько недель после заявлений Кулебы его польский коллега Радослав Сикорский фактически призвал к пересмотру границ Украины. Да, речь шла только о Крыме, да и механизм предлагался специфический – передать полуостров на 20 лет под мандат ООН, а затем организовать «честный» референдум о его статусе. Но, как говорится, лиха беда начало.

Многие комментаторы тогда вспомнили «честный референдум» о принадлежности Силезии в 1921 году, который поляки с треском проиграли, но вооружённым путём добились присоединения самой богатой части этого немецкого региона к Польше. В Госдуме же в ответ на слова Сикорского предложили передать часть польских земель, ранее принадлежавших Германии, под мандат ООН, что позволит затем провести там референдум и определить будущее этих территорий.

Но пока к подобному сценарию куда ближе находится Украина. Ведь в истории Европы в последние десятилетия есть немало примеров, когда часть территории несостоявшегося государства передавалась под контроль международных структур: в Боснии и Герцеговине и Хорватии в 1990-х это были войска ООН, в Косово с 2008 года и до сих пор – войска НАТО. Во всех подобных случаях речь шла о силовом изменении ранее международно признанных границ.

Напомню, что ещё в марте 2022 года тогдашний «силовой» вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предлагал ввести на территорию Западной Украины «миротворческие силы НАТО». А в сентябре этого года в Польше должны состояться военные учения так называемой «коалиции желающих», в которых, кроме нескольких тысяч польских, анонсировано участие 1,5 тыс. французских и британских военных. Организаторы этих учений особо не скрывают, что их цель – подготовка к развёртыванию европейских войск на Западной Украине. И такие действия значат куда больше, чем заявления МИД Польши.