Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.0 комментариев
В Госдуме предложили отдать часть Польши под мандат ООН
Депутат Ивлев предложил передать земли Польши под мандат ООН
Депутат Госдумы Леонид Ивлев предложил передать часть земель Польши, некогда принадлежавших Германии, под мандат ООН, а затем провести на них референдум.
Ивлев высказал мнение о необходимости передать часть польских земель, ранее принадлежавших Германии, под мандат ООН, что позволит затем провести там референдум и определить будущее этих территорий, передает «РИА Новости».
Он напомнил, что данные территории были переданы Польше по решению Иосифа Сталина и включают в себя земли Пруссии, Силезии, Померании, Восточного Бранденбурга и вольный город Данциг. Депутат считает, что настало время вернуть эти земли под международное управление, прежде чем решать их дальнейшую судьбу.
Кроме того, Ивлев призвал польские власти не вмешиваться в дела Крыма, подчеркнув, что крымчане вернулись в состав России десять лет назад и не нуждаются в «услугах западных распорядителей судеб», намекая на польского политика Радослава Сикорского.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о статусе полуострова. На это глава офиса украинского президента Андрей Ермак ответил, что Крым якобы является территорией Украины. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов выразил недоумение по поводу предложения польского министра, заявив, что подобные идеи свидетельствуют о полном невежестве относительно истории региона.