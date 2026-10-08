Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.0 комментариев
Атака украинских беспилотников обесточила ряд населенных пунктов Крыма
Крымэнерго: Атака беспилотников ВСУ обесточила населенные пункты Крыма
В западной и центральной частях Республики Крым ряд населенных пунктов остался без электричества из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.
Атака беспилотников Вооруженных сил Украины привела к масштабному отключению электричества на полуострове. «Объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке врага. Обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова», – сообщает Крымэнерго.
На предприятии отметили, что в республике действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах для проведения ремонтных работ. Сроки восстановления подачи электричества напрямую зависят от стабильности обстановки и безопасности работы бригад.
Кроме того, сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Бахчисарайском районе из-за технологических нарушений на объекте Таврического предприятия магистральных электросетей. Там применяются резервные схемы, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Крыму объявили опасность атаки беспилотников.
Налет украинских дронов на прошлой неделе оставил без света часть населенных пунктов полуострова.