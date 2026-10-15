Экономист: Часть российских пенсионеров получит в декабре двойную выплату

Экономист Балынин: Часть пенсионеров получит в декабре двойную выплату

Tекст: Алексей Дегтярёв

Двойная выплата ждет граждан, чей день получения пенсии выпадает на первые числа месяца, пишет ТАСС.

«При совпадении дня выплаты с выходным/праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: а) в начале декабря – страховую пенсию за декабрь; б) в конце декабря – страховую пенсию за январь», – пояснил Балынин.

Досрочное начисление связано с длинными новогодними выходными, которые продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Писать заявление для получения январской пенсии в декабре не потребуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Социальный фонд объявил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.

В августе стало известно, что средняя пенсия неработающих пенсионеров выросла на 2 тыс. рублей.

В июле эксперты раскрыли способ работающих пенсионеров увеличить пенсионный капитал.