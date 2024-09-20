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В Крыму осудили предложение отдать полуостров под мандат ООН
Константинов назвал идею польского министра о передаче Крыма под мандат ООН невежественной
Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил недоумение по поводу предложения польского министра передать Крым под управление ООН, заявив, что подобные идеи свидетельствуют о полном невежестве относительно истории региона.
Он выразил возмущение по поводу предложения польского министра иностранных дел передать Крым под мандат ООН, передает РИА «Новости».
Константинов заявил, что такие идеи демонстрируют полное незнание истории Крыма, России и Украины. Он добавил, что западные эмиссары, посещая Киев, всегда стремятся затронуть тему Крыма, несмотря на их поверхностное понимание.
Константинов напомнил, что уже состоялся честный референдум, в результате которого Крым стал частью России. Он также отметил, что Польша за последние 250 лет неоднократно зависела от решений России. По его мнению, польскому министру следовало бы изучить историю, чтобы избежать подобных «глупых и безответственных заявлений».
Кроме того, Константинов высказал мнение, что пока Польша находится под руководством политиков уровня Сикорского, стоило бы передать саму страну под управление ООН, пока там не появится ответственная власть.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о статусе полуострова, что вызвало резонанс на встрече YES в Киеве. В ответ на это глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Крым якобы является территорией Украины.
В результате, как сообщалось, разногласия между Киевом и Варшавой продолжают нарастать.