Польша решила пересмотреть границы Украины

Tекст: Евгений Поздняков

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обнародовал свой способ урегулирования конфликта вокруг статуса Крыма. Для этого он предлагает передать полуостров на 20 лет под мандат ООН, а затем организовать «честный» референдум о его статусе. По словам министра, полуостров имеет символическую важность для России, однако его стратегическая значимость для Украины также весома.

На Украине предложение Сикорского сразу раскритиковали. Как заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, принадлежность полуострова государству неоспорима, а Россия же десять лет назад якобы «нарушила международное право и должна отвечать за это».

На слова главы МИД Польши отреагировали и представители Крыма. Так, Александр Форманчук, председатель Общественной палаты республики, напомнил, что статус и принадлежность региона не подлежат переоценке, ведь он может рассматриваться исключительно как часть Российской Федерации, пишет ТАСС.

По его мнению, Сикорский осознает невозможность реализации его предложения и выражает лишь частное мнение, однако оно высказано в общей русофобской риторике коллективного Запада. «Мы проблему Крыма решили раз и окончательно – такие слова принадлежат нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который произнес их еще в 2015 году», – сказал Форманчук.

Напомним, в марте 2014 года на полуострове состоялся исторический референдум, по итогам которого 95% участников проголосовали за вхождение в состав России. Через несколько дней Путин подписал с представителями властей Крыма договор, а Севастополь получил статус города федерального значения наравне с Москвой и Санкт-Петербургом.

Добавим, что в последнее время Киев и Варшава неоднократно затрагивали темы, которые вызывают бурную реакцию с обеих сторон. За несколько дней до своей отставки бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил «претензии» на юго-восточные земли Польши. На этом фоне премьер республики Дональд Туск напомнил, что без согласия Варшавы Киев не сможет войти в состав Евросоюза.

«Сикорскому можно лишь рукоплескать. Своими словами он в одночасье обрушил мощнейшую дипломатическую конструкцию о неделимости Украины, которую Польша выстраивала годами. В то время как в других странах звучали идеи о возможности признания изменений границ, Варшава стояла на этом до последнего», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский

По его словам, важно понимать, что подобное заявление главы МИД стало своеобразным «венцом» напряжения в двусторонних отношениях стран. «В последнее время ситуация особенно обострилась. Напомню, что украинского боксера Александра Усика задержали именно в Польше. Безусловно, это был один из сигналов Варшавы Киеву», – полагает эксперт.

«Активно обсуждалось и историческое значение Волынской резни. Эта тема всегда являлась барометром межгосударственного диалога. Если событие не всплывает в речах политиков, то можно считать, что в отношениях Украины и Польши на данный момент особых проблем нет. Но когда о нем вспоминают – на горизонте всегда маячат значительные вызовы. Однако все это лишь уколы, которые Варшава может допустить в отношении Киева.

Обсуждение границ гораздо более серьезно.

Ведь сама постановка вопроса Сикорским может запустить неслабую ответную реакцию. У Польши имеются территории, которые достались ей по Потсдамскому миру. Где гарантия, что на них не предъявит претензии уже Германия?» – считает собеседник.

«При этом постановка под сомнение статуса Крыма стала первым опытом публичного и откровенного обращения к этой теме в западных странах. Особенно иронично, что именно Варшава всегда оставалась главным «двигателем» непреклонной борьбы украинских властей. Офису Зеленского это не сулит ничего хорошего», – допускает он.

«Вполне возможно, что страна пошла на этот шаг в надежде на то, чтобы рано или поздно урвать себе определенный кусок территорий. В будущем Польша, конечно, начнет плакать по бывшим союзникам, но прибрать их земли все же попытается. И в этом плане Сикорский озвучил заявку на перспективу», – акцентирует Стремидловский.

По словам политолога Владимира Скачко, заявление главы МИД Польши стало резким антиукраинским выпадом. По его мнению, оно призвано «зафиксировать устоявшийся статус-кво». «Чем дольше офис Зеленского будет оставаться инструментом в других руках, тем больше он потеряет», – замечает эксперт. Сама риторика о статусе Крыма – это повторение предложения 2014 года признать полуостров российским по итогам референдума под международным контролем.

«Однако об этой идее давно забыли. Теперь же к ней опять вернулись, что означает небольшой, но достаточно яркий сдвиг в риторике Запада»,

– напомнил Скачко. При этом у самой Украины нет никаких «козырей», которые можно было бы предъявить Польше. Однако офис Зеленского будет затягивать урегулирование конфликта как можно дольше. «Перед Украиной поставлена задача: тормозить процесс мирного урегулирования под видом разработки «плана победы» и «контрнаступов», – считает эксперт.

Реакция Киева на заявление Сикорского будет зависеть от того, что именно офису Зеленского прикажут предпринять в Лондоне и Вашингтоне. Скачко усматривает в произошедшем отзвук противоречий внутри коллективного Запада. «На самом деле идея о референдуме общеевропейская, а не Сикорского. Никакой самостоятельности Польши и Украины в этой теме нет», – пояснил спикер.

«Им кажется, что одной из форм урегулирования кризиса может стать проведение неких референдумов о принадлежности ряда территорий России. Это такая «мулька», выдвигаемые условия, под которые будут подгонять политическую ситуацию. Из этого ничего не получится, потому что в нашей Конституции четко говорится, что Москва не торгует землями и гражданами», – заключил Скачко.