Украина попрощалась с Крымом по-людоедски

Заявлением о «гражданских оккупантах» Киев навсегда отказался от Крыма

Tекст: Евгений Поздняков

После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты». Он также отметил, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

«Крым – это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими. Которые, со своей стороны... являются гражданскими оккупантами», – добавил он.

Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек, а в больницы Москвы из Севастополя отправили 14 пациентов.

Позже американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе. В сообщении на сайте МИД также говорится, что Штаты фактически стали стороной конфликта, поставляя Украине самые современные вооружения.

При этом целенаведение и ввод полетных заданий этих ракет с кассетными боевыми частями осуществляют американские военные специалисты, поэтому США несут равную ответственность с Киевом за теракт. В МИД заявили Трейси, что подобные действия Вашингтона, который выдал разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся, последуют ответные меры.

Что касается самого Подоляка, то еще год назад он сообщал о том, что западные партнеры Украины «дали добро» для нанесения ударов по Крыму. В ноябре 2022 года он также рассуждал о том, что в результате контрнаступления ВСУ ему удастся попить кофе в Ялте и сделать прямое видеовключение из города. Спустя полгода ему иронично напомнили о несбывшихся планах.

По мнению экспертов, заявление Подоляка можно трактовать как прощание Украины с Крымом. Ведь ранее местные политики хоть и позволяли себе оскорбления в адрес крымчан, но все же придерживались тезисов о том, что «это наши люди», «мы ценим крымчан» и так далее. Теперь же офис Зеленского объявил жителей республики военной целью для ВСУ.

«Подобный подход коррелирует с популярной позицией украинских националистов, которая на мове звучит так: «Крим буде або українським, або безлюдним». Официальные лица старались избегать подобной риторики, но сейчас свою роль сыграла профессиональная деградация офиса Зеленского: Подоляк – не самый умный сотрудник в команде Андрея Ермака, но именно он на Банковой отвечает за публичную коммуникацию офиса и СМИ», – напомнил киевский политолог Алексей Нечаев.

«Возможно, Подоляк даже сам не понял, что он сказал, но факт остается фактом: Банковая больше не считает крымчан «своими», а видит в них «гражданских оккупантов», которые стали «военными целями».

По идее, подобное людоедство в отношении 1,9 млн человек должно вызвать гневную отповедь со стороны ЕС, США, ООН и привлечь внимание поборников международного права из МУС. А с учетом многолетних водной и энергетической блокад – подавно. Но вместо этого мы видим молчание, соблюдение принципа «это наш сукин сын» и содействие преступлениям в виде поставок оружия и его наведения на цели», – добавил Нечаев.

«В целом заявления Подоляка можно назвать тревожным симптомом политической шизофрении украинского руководства. Его слова о «гражданских оккупантах» в Крыму говорят о том, что люди на Банковой откровенно делят жителей полуострова на две касты: тех, кто якобы хотят прихода ВСУ, и тех, кто поддерживают нахождение региона в составе России. Вторых, понятно, подавляющее большинство», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Ко вторым не испытывают абсолютно никакой жалости. Думаю, риторика Подоляка призвана подготовить почву для грядущих масштабных ударов по территории РФ. Они пытаются оправдать жертвы среди мирного населения, практически приравнивая его с военными. Украинские власти выдали себе карт-бланш на любые мерзости», – рассуждает собеседник.

Украина уже давно отказалась от жителей Крыма и Донбасса, считает политолог Лариса Шеслер. «Все уничижительные прозвища в их адрес появились далеко не вчера. Основываясь на этих оскорблениях, ВСУ обстреливали города в Донбассе. Более того, сейчас они атакуют Энергодар, который еще два года назад сами контролировали. Наш противник ведет войну не за людей или территории, а ради уничтожения русских и России. Именно поэтому Подоляк говорит о «гражданских оккупантах», – сказала она.

«Сами его слова – это попытка воздействовать на мировое сообщество.

Дело в том, что даже среди стран, которые поддерживают Украину, использование кассетных боеприпасов против мирного населения вызывает возмущение. Таким образом, нашумевшие заявления стали попыткой оправдаться. Якобы они обстреливают не мирных граждан, но законных противников», – отмечает собеседница.

«Пока что в обозначенную Подоляком категорию, вероятно, не попали крымские татары. Но если представители этой национальности начнут возмущаться обстрелами полуострова, то их тоже могут записать в «оккупанты», как и всех остальных местных жителей других национальностей вместе с русскими», – подчеркнула Шеслер.

В целом Подоляк всегда отличался неприятными высказываниями в адрес жителей полуострова, напоминает сенатор от Крыма Сергей Цеков. «В частности, он обещал, что будет пить кофе на набережной Ялты. Это человек, который является искренним ненавистником России. В офисе Зеленского понимают, что ВСУ тут никто не ждет, поэтому они ненавидят нас и радуются обстрелам», – сказал он.

«При этом злоба властей Украины в отношении крымчан не зависит от национальности последних. Например, они формально считали своими союзниками крымских татар. Однако в офисе Зеленского не увидели сопротивления с их стороны, за что противник и мстит этому народу. Все это показывает простую истину: именно Украина была оккупантом в Крыму до 2014 года», – заключил Цеков.