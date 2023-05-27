В Крыму иронично напомнили Подоляку об его обещании приехать в Ялту

Советник главы Крыма Крючков напомнил Подоляку об его обещании сделать видеорепортаж с набережной Ялты

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не приехал в Ялту, хотя и обещал это сделать ровно полгода назад, что говорит о его мнимой храбрости, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он напомнил, что Подоляк анонсировал свой приезд через украинские СМИ 27 ноября, но «мальчик, видимо, где-то потерялся в пути», передает РИА «Новости».

По словам Крючкова, он искал Подоляка по всей Ялте, нашел пальмы и море, а главу офиса Зеленского не обнаружил, из чего сделал вывод, что киевские политики могут храбриться в эфире своих или западных СМИ.

Крючков добавил, что Подоляка и «всех этих диванных героев» путь в Крым один – в наручниках, и автозаке.

Ранее в ноябре прошлого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.