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Аксенов назвал неоригинальным заявление Подоляка о «видеовключении из Ялты»
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Заявление украинского политика Михаила Подоляка о «видеовключении из Ялты» через полгода неоригинально, так как и до этого в Киеве звучали подобные заявления, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
«Некто Подоляк собрался через шесть месяцев сделать прямое включение с набережной Ялты. Некто Ермак регулярно заявляет о желании вернуть Крым в состав Украины. Некто Зеленский тоже планирует приехать в Крым и увидеть море. Надо сказать, что 95-й квартал не оригинален: в 2014 году некто Гелетей обещал провести парад ВСУ в Севастополе. И где теперь Гелетей? И что куда важнее, где будет Украина, которой руководят такие персонажи? И, кажется, все уже понимают, где», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Напомним, выйти в прямой эфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.
Британия передала ВСУ высокоточные ракеты Brimstone-2
Минобороны Британии передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2
Министерство обороны Британии предоставило Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные ракеты Brimstone-2, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
В ведомстве сообщили, что Британия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Brimstone-2 с высокоточной системой наведения. Количество переданных ракет не раскрывается. К публикации ведомство прикрепило видео, в котором запечатлена погрузка ракет на самолет британских ВВС, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Александр Храмчихин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил опасность британских ракет Brimstone для российских танков на Украине.
В ДНР оценили ход битвы за Артемовск
Донецкий депутат Бердичевский: Россия планомерно перемалывает врага под Артемовском
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ВСУ несут колоссальные потери под Артемовском и частично отходят в Часов Яр, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Под Артемовском ВСУ ежесуточно теряют не менее 100 человек личного состава и до 300 ранеными. То есть мы ведем постепенное и полное перемалывание противника. Но пока не будет полностью перекрыта возможность ВСУ подтягивать туда дополнительную технику и личный состав, эта мясорубка будет продолжаться», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Штурмовать город в лоб никто не собирается – там идут достаточно серьезные артиллерийские обстрелы с обеих сторон. Противник частично отходит в Часов Яр. Это преимущественно частный сектор. ВСУ сбивают замки с пустующих домов и заселяются туда. Не исключаю, что скоро они начнут рассказывать, что разрушения в населенном пункте – дело рук российской армии», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что «нашим тоже приходится непросто из-за плотного артиллерийского огня». «Однако я бы не стал сравнивать происходящее под Артемовском с Верденской мясорубкой 1916 года, как это делает британская пресса. К счастью, с нашей стороны колоссальных жертв удается избегать», – подчеркнул донецкий депутат.
«При этом понятно, зачем Британия так активно втаскивает это сравнение в медиапространство. Внутри страны разворачивается экономический и энергетический кризис, им нужно как-то обосновать безумные расходы на поддержку ВСУ. Поэтому их СМИ используют понятные для местного населения образы и смыслы», – риторически посетовал Бердичевский.
Бердичевский также добавил, что помимо Артемовска, наиболее активные бои идут в районе Угледара, Марьинки и Красногоровки. «Надеюсь, что в ближайшее время эти населенные пункты будут освобождены», – заключил он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Вследствие этого командование ВСУ направило мощное подкрепление в район, а именно силы спецназа и теробороны.
Помимо этого, военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ несут действительно большие потери – «около батальона в сутки». «Без серьезных резервов долго удерживать эту линию противник не сможет. Тем более, что эффективность работы его артиллерии начала снижаться вследствие поражения нескольких станций контрбатарейной борьбы и понесенным потерям в матчасти артиллерии», – подчеркивает эксперт.
«Навязанная ЧВК «Вагнер» и частями ВС РФ в этом районе борьба на истощение явно не идет в пользу ВСУ. Устойчивость их подразделений без плотного прикрытия артиллерией обычно быстро падает и приводит к самовольному оставлению позиций», – уверен Подоляка.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
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Пушилин: ВС России близки к окружению Артемовска
Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах ВС России у Артемовска
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Российские военные продвигаются в окрестностях Артемовска, вскоре город с украинскими военными внутри может попасть в окружение, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ситуация у Артемовска все еще остается сложной, но подразделения, включая подразделение ЧВК Вагнера, продвигаются вперед, успехи есть непосредственно у самого города, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», – подчеркнул врио главы республики.
Он добавил, что украинские военные пытаются перебросить резервы с Херсонского на Донецкое направление. Согласно сообщениям с фронта, туда перебрасываются резервисты ВСУ в возрасте от 55 лет, указал Пушилин, сообщает ТАСС.
Он выразил мнение, что эти резервисты вряд ли бы хотели оказаться на переднем крае боевых действий.
При этом в городе Марьинка бои сместились уже в центр населенного пункта, мирных жителей удается выводить в безопасные места.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные несут большие потери у Артемовска, их подразделения сдвигаются к Часову Яру.
Кремль спросили о «планах» России «покинуть» ЗАЭС
Песков про «планы» России «покинуть» ЗАЭС: Не нужно искать признаки там, где их нет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что якобы существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, «где их нет и быть не может».
Ранее СМИ сообщили, что президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.
«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать подобные заявления.
На Украине назвали катастрофической ситуацию с энергетикой
Марочко: «Укрэнерго» признала, что ситуация с энергетикой близка к катастрофической
Компания «Укрэнерго» направила Минобороны Украины материалы о тяжелой ситуации в энергетической сфере страны, а также предложения о мерах по недопущению увеличения протестных настроений среди населения, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Так, в распоряжение ЛНР попал документ украинского Минобороны, в котором подробно расписаны все опасения и предложения «Укрэнерго». «Ситуация в энергетической сфере близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%», – передает ТАСС текст документа.
«Укрэнерго» отмечает, что дальнейшее ухудшение ситуации может «привести к дестабилизации обстановки в регионах, в том числе росту протестных настроений среди населения». Положение также осложняется дефицитом бригад и нехваткой комплектующих для ремонта энергообъектов, а также тем, что некоторые предприниматели пытаются незаконно подключиться к линиям электропередачи.
В этой связи «Укрэнерго» предложило Минобороны организовать патрулирование объектов энергообеспечения, а в случае выявления фактов несанкционированного подключения «производить демонстративные задержания указанной категории под стражу».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что четверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье.
Напомним, «Укрэнерго» сообщило, что дефицит мощности в энергосистеме составляет 25%.
Экс-командующий ВДВ Украины: ВСУ готовили операцию по захвату Крыма к 2023 году
Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма
Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году, сообщил бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.
По его словам, такая операция была не просто возможна, а уже планировалась, передает The Economist.
Забродский не уточнил, когда именно Украина планировала провести операцию. Он добавил, что теперь ВСУ предстоит «выиграть много сражений», сообщает «РенТВ».
«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», – подчеркнул Забродский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.
Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
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Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
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Медведев отреагировал на планы Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты
Медведев жестко ответил советнику офиса президента Украины Подоляку на слова о прямом эфире из Ялты
Выйти в прямой эфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», – написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.
До этого Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя, потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно, потому что это якобы село.
В Минобороны Австрии предрекли Украине тотальный блэкаут
Эксперт Минобороны Австрии Райснер: Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту
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Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.
Как отметил австрийский военный, Украина может через несколько недель погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона. Он пояснил, что Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российские военные уничтожили около трети украинской системы ПВО, к тому же, Запад недооценил возможности Москвы, передает РИА «Новости».
Полковник Райснер подчеркнул, что из-за больших размеров Украины и множества объектов, которые необходимо защищать, практически невозможно «что-либо с этим поделать». Он отметил, что Европа пытается наскрести «то, что есть», и отправить это Украине. При этом австрийский эксперт признал, что в сложившейся на Украине ситуации Запад отстает, а Россия снова проявляет инициативу, что, по его мнению, парадоксальная ситуация.
Накануне в Европе сравнили ситуацию в Киеве с «апокалипсисом» из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов. В минувшую субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
Напомним, в прошлую среду большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать. Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование.
СМИ: США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву дальнобойные снаряды для ударов по России
Reuters: США могут по предложению Boeing поставить Украине большое количество дальнобойных снарядов по низкой цене
Пентагон рассматривает предложение корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования дальностью до 100 миль (160 км), они подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России, сообщили СМИ.
Как передает Reuters слова одного из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, «речь идет о большом количестве по низкой цене», передает ТАСС. После окончания операции США в Афганистане «осталось много снарядов», которые позволят Киеву «нанести удары в тыл России».
Снаряды могут бить на 100 миль (160 км), а такая дальнобойность позволит Киеву наносить удары глубоко в тыл российским войскам.
По данным агентства, снаряды, которые Boeing и шведская компания Saab начали разрабатывать в 2019 году, могут попасть на Украину уже весной 2023 года.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину.
Эксперт: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань
Эксперт Дудаков: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань
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Если обострится тайваньский конфликт, у США не хватит мощностей, чтобы в достаточном объеме помогать и Тайваню, и Украине. Поэтому Вашингтон хочет расширить производство военной продукции, увеличив свои бюджетные расходы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сообщили, что в США опасаются нехватки оружия для Тайваня из-за поставок Украине.
«У США действительно есть определенные проблемы с военно-промышленным комплексом. И дело не в нехватке денег, просто не хватает мощностей. Мы видим, что Штаты истратили немалую часть своих экспортных резервов. К примеру, американцы уже просят Южную Корею произвести и поставить 100 тыс. снарядов калибра 155 мм на Украину», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«С начала конфликта американцы поставили больше 900 тыс. снарядов, и запасы уже подходят к концу. Но быстро нарастить производство боеприпасов не получится. На восполнение потраченного на Украину уйдет больше 20 лет», – отметил собеседник.
«На этом фоне образуется проблема с поставками оружия на Тайвань, который перевооружается с 2019 года. Многое из того, что Тайбэй уже закупил у США, невозможно поставить. Сначала на логистических вопросах сказалась пандемия, а теперь большая часть оружия, причитающегося Тайваню, поставляется на Украину. В таких условиях Тайбэю придется еще несколько лет ждать, пока Вашингтон произведет новые ПТРК Javelin, гаубицы и другое», – полагает эксперт.
«Штаты сейчас хотят нарастить свои мощности, предоставить большие бюджеты Пентагону и военным корпорациям. В перспективе это может привести к тому, что в Вашингтоне будет все больше сторонников постепенного прекращения участия в украинском конфликте и переориентирования на противостояние с Китаем», – считает Дудаков.
«На текущий момент именно Китай рассматривается Вашингтоном как главный оппонент США. Конечно, это не значит, что Штаты завтра уйдут с Украины. Но в перспективе они могут сокращать свое участие в конфликте», – уверен политолог.
«Кроме того, через публикации в СМИ Запад может готовить общество к увеличению военных бюджетов, а также к противостоянию сразу и на Украине, и на Тайване. Вместе с тем одними деньгами не решить всех тех проблем, которые стоят сегодня перед американским ВПК в части нехватки производственных мощностей и персонала», – заключил собеседник.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему на фоне исчерпания запасов оружия у большинства стран НАТО в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.
ФСБ в Запорожской области задержала готовивших теракты граждан Украины
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Украинские граждане по заданию украинских же спецслужб готовили теракты в Запорожской области, все подозреваемые задержаны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Всего спецслужба задержала троих подозреваемых, они намеревались устроить теракты в местах массового скопления людей в регионе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ.
Трое подозреваемых в Мелитополе шли к месту закладки взрывного устройства на рынок. Все трое задержанных имеют судимости за тяжкие преступления на Украине.
Сейчас они дали признательные показания и пояснили, что действовали по заданию украинских спецслужб. Целью терактов было устрашение мирного населения Запорожской области.
В машине подозреваемых нашли компоненты самодельного взрывного устройства с пластитом и электродетонаторы. По местам проживания найдены пистолеты, боеприпасы к ним и граната с запалом.
Ранее в ноябре ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Волгоградской области. По этой трубе газ идет потребителям из Европы и Турции. Подозреваемыми оказались россияне, действовавшие по заданию украинских спецслужб.
Захарова резко отреагировала на слова папы римского о чеченцах и бурятах
Представитель МИД России Захарова назвала извращением истины слова папы римского о чеченцах и бурятах
Слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине», – запредельное извращение истины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.
Захарова отреагировала на интервью американским СМИ Папы Римского Франциска, в котором он назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Он также заявил, что «если есть люди – мученики, то должны быть и те, кто их мучает», передает ТАСС.
Официальный представитель российского МИДа сочла заявления понтифика извращением истины, вспомнив, как в девяностые годы – начале двухтысячных говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а «теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских».
Ранее Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
В США испугались нехватки оружия для Тайваня из-за поставок Украине
The Wall Street Journal: Власти США опасаются нехватки вооружений для снабжения Тайваня из-за поставок Украине
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Американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань, из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину, сообщила The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin, передает ТАСС.
Как отмечает издание, за 2022 год Вашингтон недопоставил Тайбэю вооружений почти на 5 млрд долларов. Вместе с тем в Пентагоне и Госдепартаменте США не подтверждают наличие проблем с производством и поставками оружия на Тайвань.
Ранее в Конгрессе США предупредили об ужесточении надзора за помощью Украине с января 2023 года. В свою очередь британский историк Орландо Файджес предположил, что Запад может перестать помогать Украине в случае победы 45-го американского президента Дональда Трампа на американских выборах главы государства в 2024 году.
В Запорожье предупредили о готовых форсировать Днепр бойцах украинского спецназа
Рогов предупредил о готовых штурмовать крупный объект бойцах ВСУ в Запорожской области
Свыше 700 украинских военных на подконтрольной Киеву части Запорожской области готовы совершить нападение на крупный инфраструктурный объект, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Более 700 боевиков так называемых украинских сил специальных операций (ССО) сейчас в Запорожской области находятся на контролируемой Киевом территории, заявил Рогов в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Они обучены форсировать реку Днепр, проводить десантирование и захватывать крупные объекты техногенного происхождения, указал он. Рогов отметил, что подобная подготовка указывает на готовность ВСУ наступать.
Напомним, в контролируемой Россией части Запорожской области находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которую ВСУ регулярно обстреливают.
В понедельник советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что на ЗАЭС два энергоблока перевели в режим «горячего останова». Этот режим предполагает разогрев реакторов до состояния, которое генерирует тепловую энергию.