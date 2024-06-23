Украинский террор зависит от американских ракет

Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Около полудня в воскресенье Украина нанесла по Крыму массированный удар американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Пусковыми установками для таких ракет служат комплексы HIMARS. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. А точнее, неподалеку от города, над пляжем в поселке Учкуевка.



«На пляже было многолюдно, особенно много было детей»



В результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, пять человек погибли, в том числе – трое детей, сообщает РИА «Новости». Среди погибших – 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. «На месте работают врачи, спасатели, развернуты пункты приема пострадавших. При необходимости обязательно подключатся федеральные медицинские центры», – отметила Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Замгубернатора Севастополя Александр Кулагин сообщил, что ранения получили люди, находившиеся на пляже на Учкуевке и прилегающих территориях. Пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы, передает ТАСС. Как пояснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, пляж в Учкуевке, где случилась трагедия, считается одним из лучших мест для купания в городе. По его словам, в окрестностях расположены около десятка отелей.

«На пляже было многолюдно, особенно много было детей, они играли у воды. Вдруг раздался свистящий звук и песок вокруг детей стал подниматься фонтанчиками», – приводит АиФ слова матери двоих детей, которых ей удалось чудом спасти. У моря отдыхали и заезжие туристы, и местные, старики и дети, рассказала москвичка Юнна Подшивалова. Она приехала на отдых с детьми: у семьи недалеко от этого пляжа расположена дача.

«Вдруг что-то бахнуло, но не очень громко. На пляже все подумали, что это – учения местной ПВО. Да и звуков сирены, предупреждавшей о вражеской атаке, не было слышно»,

– вспомнила она, но никто не успел испугаться или даже подумать страшное. По словам женщины, она заметила в небе небольшое черное облачко. И следом за этим вода пошла рябью, а воздух наполнился звуками «летящей шрапнели». «Я крикнула детям, чтобы они легли ничком на песок, а сама накрыла младшую собой. Увидела, как песок вокруг начал подниматься будто маленькими фонтанчиками, и звук – как шрапнель. Закричали люди, визг, все кинулись кто куда», – рассказала москвичка.

Еще один очевидец по имени Даниил рассказал РИА «Новости Крым», что услышал два взрыва и увидел «огромные столбы черной воды». Он также описал, как после атаки помогал пострадавшим с помощью своей аптечки.

В Севастополе для оказания медпомощи пострадавшим хватает и медикаментов, и медперсонала, запасов крови тоже достаточно, сообщил Кулагин. Для оказания помощи пострадавшим дополнительно привлечены врачи из других регионов, в том числе – из медучреждений Крыма, сказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения России.

«Ответственность несет прежде всего Вашингтон»



«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты. Власти Севастополя объявили 24 июня днем траура.

«Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. Каждая смерть россиянина будет отомщена. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности», – отметил в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, напомнив, что нападение произошло в один из главных православных праздников – на Троицу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также уверена, что Киев неслучайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя.

«Мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима – это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», – заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом, указала она. «Молчит ОБСЕ – полностью себя дискредитировала как в целом структура, так и отдельные ее институты. Где уполномоченный ОБСЕ по правам человека?», – сказала Захарова, напомнив, что в доклады ЮНЕСКО о правах детей иногда попадают даже банальные школьные драки.

«Нужно уничтожить все пусковые установки HIMARS»

«Единственное название произошедшего – это терроризм в классическом понимании. Во-первых, использовались кассетные заряды, во-вторых, там, куда они били, не было никакого военного объекта. Атаки были направлены именно на скопление людей на пляже. Цель была убить как можно больше россиян. И так много пострадавших оказалось именно потому, что ракета разорвалась над пляжем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«Этот вопрос нужно поднимать на международных площадках, созывать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН. Что касается военного ответа, то висящие над Черным морем дроны-разведчики это по сути тоже убийцы, как и ракетные комплексы. Их нужно уничтожать без разговоров и сразу, как только их замечают в небе», – добавил парламентарий.

«Это преступление, за которое несут ответственность в равной степени все участники – и ВСУ, и те американцы, которые поставляли ракеты, наводили удар, и те, кто командовал операцией. Но я думаю, ответственность должна быть не только на площадке ООН, эти процессы пусть идут параллельно своим чередом. Виновные должны понести еще и физическую ответственность. Произошедшее диктует военно-политическому руководству России необходимость применения самых жестких мер», – добавил сенатор Константин Долгов, бывший зампостпреда РФ при ООН.

«В Севастополе, кстати, был не единичный отдельный теракт – это часть большой террористической атаки на Россию. Сегодня и над Брянской областью было замечено множество беспилотников, все их сбили – это мне по телефону сказали буквально пару часов назад люди, находящиеся непосредственно на передовой», – пояснил член верхней палаты парламента.

«Можно ли прекратить атаки, подобные сегодняшней? Скажем так, мы можем сократить их почти до минимума. Очевидно, нужно уничтожить все пусковые установки HIMARS. Выискивать и уничтожать. Пусковые рубежи HIMARS находятся в зоне действия наших средства разведки и поражения», – сказал военкор Федор Громов.

«Чтобы быть по Крымскому полуострову, HIMARS выходят либо на побережье, либо запускают ракеты из Херсонской области. Ключ к устранению этой угрозы – это умножение количества разведывательных больших беспилотников типа «Орлан», а также увеличение количества расчетов и средств поражения. Совсем угрозу мы не ликвидируем, но существенно проредить число американских расчетов вполне можем», – подчеркнул он.