Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.9 комментариев
Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»
После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».
В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».
Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».
По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.