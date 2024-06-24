Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.