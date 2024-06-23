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    Украинский террор зависит от американских ракет
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    23 июня 2024, 19:50 • Новости дня

    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты

    Военный эксперт Гарнов: Террористические атаки по Крыму устраивает одно и то же подразделение ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы предотвратить повторение ракетной атаки, подобной той, что провели ВСУ сегодня на Севастополь, ВС РФ должны охотиться и уничтожать пусковые установки M-142 HIMARS, а также увеличить количество ЗРК в этом районе, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Гарнов. Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS по Севастополю.

    «Сегодня ВСУ попытались нанести ракетный удар по Севастополю. Как и в нескольких случаях до этого, они одновременно запустили пять ракет ATACMS. Можно сделать предварительный вывод, что эти преступления совершает одно и тоже подразделение, в котором имеется пять пусковых установок M-142 HIMARS. Каждая такая установка может запустить одну ракету», – пояснил Игорь Гарнов, подполковник войск ПВО в отставке, военный эксперт.

    «Все ракеты были поражены нашими средствами ПВО. Задачу уничтожить такие баллистические цели ставят «большим» ЗРК: С-300 или С-400. «Торы» и «Панцири» по ним не стреляют, у них слишком маленькая дальность и слишком маленькая боевая часть», – продолжил он.

    «Ракеты ATACMS – очень прочная цель, зенитная управляемая ракета должна взорваться около нее с очень маленьким промахом, чтобы разрушить. Но вот тут-то и возникает сложность. Поразить ракету MGM-140B или BLOCK-1A наши комплексы могут с очень высокой, близкой к 100% вероятностью. При поражении ракета становится аэродинамически несимметричной, осколки сносят ее рули, теряется возможность наведения, и она уже не попадет в точку прицеливания. Прикрываемый объект защищен», – детализировал он.

    «Но ракета же не испаряется. Даже сильно поврежденная, она так или иначе упадет на землю. Хорошо, если была повреждена аппаратура управления в носовой части, которая выдает команду на раскрытие кассеты и рассыпание 275 осколочных суббоеприпасов М-74. В большинстве других случаев по данным высотомера команда будет выдана, вскрывающий заряд сработает, кассета боевой части раскроется и суббоеприпасы будут рассыпаны», – указал собеседник.

    «Пусковые позиции установок М-142 находились в районе города Николаев. Можно посмотреть по карте: траектория полета ракет по объектам в Севастополе проходила как раз над пляжем Учкуевка. Судя по всему, произошло следующее: четыре из пяти ракет были сбиты на дальней границе зоны поражения ЗРК и в ее глубине, а та, которая высыпала свой груз на пляж, уже на ближней», – рассказал аналитик.

    «Возможно, ЗУР повредила ее так, что разрушилась кассета, и суббоеприпасы высыпались беспорядочно. В этом нельзя обвинять ПВО. Комплекс, скорее всего, работал в автоматическом режиме. Скорости целей и плотность налета таковы, что расчет не справился бы «вручную». Поэтому пуски ЗУР производились четко с интервалом в две секунды, как того требуют правила стрельбы. Меньше нельзя – ракеты могут догнать друг друга и сработать», – объяснил собеседник.

    «Что делать, чтобы это не повторилось? Только два возможных действия, дополняющих друг друга: охота и уничтожение пусковых установок M-142, а также увеличение количества ЗРК в этом районе», – резюмировал Гарнов.

    Террористическая атака ВСУ произошла в воскресенье в полдень. Погибли пять человек, в том числе – трое детей. Число пострадавших – 124 человека. Пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице. Кроме того, с тяжелыми ранениями госпитализировали семерых взрослых, сообщает РИА «Новости».

    Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, сразу после атаки ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую поддержку Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул Развожаев.

    Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Перед атакой у берегов Крыма над Черным морем в воскресенье был замечен американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

    «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя.

    22 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные атакам беспилотников на Энергодар, киевский режим под руководством Владимира Зеленского оказался недоговороспособен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

    Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

    Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».

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    21 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия второй раз за два дня применила в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщают СМИ.

    Бомба была сброшена на здание в селе Липцы Харьковской области, в котором находились 70 солдат вооруженных сил и нацгвардии Украины, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка» и публикует видео удара.

    Накануне сообщалось, что Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000.

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    21 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    @ t.me/zhdshi1

    Tекст: Антон Антонов

    Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.

    Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».

    Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».


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    22 июня 2024, 12:24 • Новости дня
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации замечен российский грузовик с ранее «не светившимся» тактическим знаком, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ гадают, где такой знак может проявиться и что он означает.

    «По традиции ожидают удара на Сумском направлении или же нового участка фронта на севере Харьковской области», – подчеркивает Рожин.


    В мае на технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, похожий на «руну Гунгира», которая, согласно скандинавской мифологии, обладает «поражающим» свойством.

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    22 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Политолог Бондаренко: Киев намеренно обострит конфликт для начала переговоров с Россией

    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины попытаются летом инициировать новое контрнаступление, чтобы укрепить свои переговорные позиции с Россией, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в России).

    По словам политолога, такая агрессивная мобилизация на Украине нужна для серьезного запроса в обществе на мирное урегулирование конфликта, чтобы население в панике просило отдать «хоть все Левобережье Украины, лишь бы закончить войну», передает РИА «Новости».

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    21 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников

    Около 200 военных ВСУ ликвидированы при ударе в Одесской области

    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по Грибовке, район Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха, при этом мирные жители не пострадали, передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    «Конкретики в количестве (уничтоженных) иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», – сказал собеседник агентства.

    Ранее 12 июня в Одессе прогремел взрыв, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

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    23 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю

    Сенатор Джабаров: В связи с атакой ВСУ по Севастополю нужно созывать чрезвычайное заседание Совбеза ООН

    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо привлечь к ответственности всех причастных к ракетной атаке ВСУ по Севастополю. Для этого должно быть созвано чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    «Единственное название произошедшего – это терроризм в классическом понимании. Во-первых, использовались кассетные заряды, во-вторых, там, куда они били, не было никакого военного объекта. Атаки были направлены именно на скопление людей на пляже. Цель была убить как можно больше россиян. И так много пострадавших оказалось именно потому, что ракета разорвалась над пляжем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Этот вопрос нужно поднимать на международных площадках, созывать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Что касается военного ответа, то висящие над Черным морем дроны-разведчики – это, по сути, тоже убийцы, как и ракетные комплексы. Их нужно уничтожать без разговоров и сразу, как только их замечают в небе», – добавил парламентарий.

    В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    В результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, пять человек погибли, в том числе – трое детей. Среди погибших – 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже.

    Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты.

    «Только неуклонное продвижение нашей армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО позволит пресечь террористические выпады неонацистского режима», – отметил в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт ритуальным, потому что Киев выбрал для атаки день праздника Святой Троицы. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, пообещала она.

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    21 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы

    Focus: Бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб

    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus.

    Как подчеркнули в публикации, огромная разрушительная сила бомб может уничтожить большие территории и нанести серьезный ущерб, передает РИА «Новости»..

    Как пишет издание, ФАБ-3000 – одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных войнах, их применяют достаточно редко, так как для этого требуется тщательная подготовка,

    Ранее российские (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000.

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    23 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате ударов группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» потери украинской стороны составили более 1,7 тыс. человек. Отмечается, что уничтожены десятки единиц техники, включая танки, гаубицы, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.

    Как указали в пресс-службе, на севере Харьковской области поражены места подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, уничтожены все назначенные объекты.

    В Минобороны уточнили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны. Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    В сообщении говорится, что на Славянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В Минобороны подчеркнули, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    В ведомстве пояснили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП Bradley, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

    В пресс-службе заявили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 48-го штурмового батальона теробороны. Потери противника составили до 135 военнослужащих.

    Отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.

    Кроме того, за сутки уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, «Ольха», пусковая установка ЗРК IRIS-T, две РЛС П-18, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

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    22 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов и две гаубицы, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

    Были отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника. Потери ВСУ составили до 370 солдат, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Был уничтожен и склад боеприпасов ВСУ.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих.

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    21 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    @ SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новые взрывы прогремели в Харькове, объявлена воздушная тревога, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Издание пишет, что в Харьковской, а также в Николаевской области звучит воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

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    22 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    @ Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.

    Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.

    Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

    Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

    Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

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    22 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Авиация ВС России уничтожила склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА ВСУ, а также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

    Помимо этого, средства ПВО ВС России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Telegram-канале российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что войска ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.


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    21 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    ВС России начали зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Вооруженные силы ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты, идет мощнейшая работа ВКС, передает РИА «Новости». Кимаковский добавил, что российские военные закрепляются на ранее занятых позициях на Донецком направлении.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, то территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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