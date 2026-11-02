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    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    5 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 16:08 • Новости дня

    Стубб призвал усилить оборону Финляндии после звонка Путину

    Yle: Стубб призвал Финляндию усилить оборону после звонка Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости продолжать инвестиции в безопасность государства и учиться жить в условиях неопределенности.

    Финский лидер указал на необходимость дальнейших инвестиций в национальную оборону, военную подготовку и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Yle.

    Стубб добавил, что обществу необходимо научиться жить в условиях неопределенности. Президент Финляндии также отметил, что его недавний телефонный разговор с российским руководством был посвящен вопросам сдерживания и обеспечения региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту России Владимиру Путину по просьбе Киева для создания Европе отдельного канала связи с Москвой.

    В четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с российским лидером свидетельством осознания европейскими странами поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда государств на эту беседу.

    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Политолог Трухачев: Победа Йотовой на выборах в Болгарии станет вызовом для ЕС

    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    @ BORISLAV TROSHEV/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские выборы в Болгарии выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. Во-вторых, они недовольны политикой Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. По его оценкам, радикальных сдвигов в политике Софии ожидать не стоит.

    «Если на весенних парламентских выборах в Болгарии явка составила около 51%, то во втором туре президентских проголосовали лишь около 27%», – отметил политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что по итогам весенней кампании пост премьер-министра занял Румен Радев. Победу Илияны Йотовой на президентских выборах собеседник расценил как продолжение этой политической линии.

    Итоги второго тура эксперт связывает прежде всего с усталостью болгарских граждан от политической нестабильности, которую спровоцировали прежние евроатлантические правительства. «Это голосование, по сути, протест против Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии. Но, вероятно, еще сильнее, чем сам Борисов, людям надоели недолго находившиеся у власти либералы из партии «Продолжаем перемены». Именно их курс создавал риск отправки болгарских военных на Украину», – детализировал эксперт.

    По его оценкам, выборы выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. «Но в то же время не стоит преувеличивать их русофилию: они не ставят под сомнение членство в ЕС и НАТО, и ни Радев, ни Йотова выходить оттуда не собираются. При этом противостояния они не хотят, а хотят пусть и ограниченного, но сотрудничества», – указал политолог.

    Во-вторых, граждане страны недовольны политикой Евросоюза. «Болгария остается беднейшей страной союза, а ее интересы совершенно не учитываются. Теперь еще и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки могут прислать по новому миграционному пакту. Между тем у Софии и без того есть проблемы с турецким меньшинством и острый цыганский вопрос», – добавил Трухачев.

    Как прогнозирует аналитик, практические шаги болгарских властей останутся преимущественно на уровне риторики – вроде тезиса о желании превратить Болгарию в мост между Россией и ЕС. «Но возникает вопрос: кто позволит им это сделать? В относительных цифрах на душу населения Болгария является крупнейшим получателем дотаций из фондов Евросоюза. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку», – рассуждает он.

    «В связи с этим Радев и Йотова могут ограничиваться лишь пожеланиями. Стоит им предпринять реальные шаги, противоречащие линии Брюсселя, и страну фактически отрежут от финансирования по линии ЕС, что станет серьезным ударом для Болгарии», – уточнил спикер.

    Впрочем, собеседник допускает, что руководство республики способно тормозить продвижение антироссийской политики и блокировать принятие отдельных санкционных пунктов. Однако полностью предотвратить этот курс София не в состоянии.

    Хотя болгарские власти будут создавать проблемы, Евросоюзу придется смириться с результатами выборов в стране. «Мы видели румынский прецедент. Но Румыния граничит с Украиной и критически важна для ее снабжения, а роль Болгарии заметно скромнее. Радев и Йотова – не евроскептики, в отличие от Джордже Симиона, поэтому Брюссель потерпит», – заключил Трухачев.

    Ранее Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии. После обработки 100% протоколов она набрала 57,57% голосов, передает БНТ со ссылкой на данные ЦИК. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов. Он уже признал поражение. «Мы принимаем результаты такими, какими мы их увидели… В конечном итоге так проголосовали граждане Болгарии», – заявил политик.

    Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии на прямых выборах. Она занимала пост вице-президента страны с 2017 года. Формально руководит страной с 23 января, когда Румен Радев досрочно сложил президентские полномочия. После закрытия участков Йотова поблагодарила Радева, который теперь возглавляет правительство, и поддержавшую ее «Прогрессивную Болгарию». «Уважаемый господин Радев, без вас мы бы не справились», – отметила она.

    В ходе предвыборной кампании Йотова выступала против поставок оружия Украине. Она также призывала европейские страны открыть каналы связи с Москвой и заявляла, что Болгария могла бы стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    Напомним, президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и выполняет преимущественно представительские функции. При этом глава государства обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

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    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

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    1 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Пушков назвал Польшу новой ареной схватки за будущее Европы

    Пушков: В Польше развернулась схватка между евролибералами и консерваторами

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Польше, как и в других европейских странах, разворачивается масштабная схватка между евролибералами и правоконсервативными силами за будущее Европы.

    «Польское противостояние – выражение общеевропейской тенденции. По всей Европе разворачивается схватка между евролиберальным и правоконсервативным лагерями», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Он отметил, что в противостоянии премьер-министра Польши Дональда Туска и президента страны Кароля Навроцкого Евросоюз поддерживает главу правительства как своего агента влияния, тогда как экс-премьер Венгрии Виктор Орбан выступает на стороне правого националиста.

    Парламентарий добавил, что евробюрократы ведут континент к потере цивилизационной идентичности, а консерваторы пытаются защитить национальные интересы. Аналогичные столкновения происходят во Франции, Германии, Нидерландах, Венгрии и Румынии.

    Политик подчеркнул, что правые силы выступают против расширения полномочий Брюсселя и превращения Европы в единое сверхгосударство. Кроме того, они скептически относятся к поддержке Украины и призывают к восстановлению экономических связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    Партия бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса.

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    2 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Дагестана Федором Щукиным назвал республику форпостом страны на Кавказе.

    Российский лидер в понедельник провел встречу с руководителем региона Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    «Это все-таки особый регион, форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Федором Щукиным.

    В сентябре Песков сообщил о предстоящей рабочей поездке президента в один из российских регионов.

    Глава государства поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву уделить особое внимание состоянию местных автомобильных дорог.

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    2 ноября 2026, 13:31 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    «Хочу выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, всей команде президента, благодаря которым сам организационный процесс оказался возможным», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

    Она добавила, что миссия прошла в штатном режиме, без нарушений режима тишины и инцидентов.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении режима тишины в зоне миссии.

    Кремль высоко оценил координацию участников гуманитарной миссии в Алешках.

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    2 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Шойгу: Идет активная вербовка готовых поддержать уничтожение России людей

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активной вербовке и финансировании лиц, готовых поддержать уничтожение российской государственности изнутри.

    Шойгу сообщил на открытии международной недели «Народы России», что в настоящее время ведется активный поиск и финансирование лиц, способных нанести ущерб стране, поддержать уничтожение российской государственности изнутри, передает ТАСС.

    «Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», – отметил Шойгу.

    «То, что Россия существует и развивается, давно не давало покоя отдельным европейским деятелям. Попытки захвата российской территории, ее ресурсов, порабощения наших народов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось ни разу. Всякий раз мы вместе в едином строю давали отпор агрессору», – заявил он.

    Секретарь Совета безопасности добавил, что сила государства заключается не только в экономическом суверенитете и военном потенциале, но и во внутреннем единстве и доверии народа к власти, передает РИА «Новости».

    В условиях напряженной международной обстановки лидеры многих европейских стран выбрали путь военной эскалации, цинично игнорируя потребности собственных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад выдает желаемое за действительное при разговорах об изоляции Москвы.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западная идея о международной изоляции страны не соответствует действительности, о чем свидетельствует активное участие Москвы в глобальных форумах.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

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    2 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Шойгу сравнил позицию Европы по Украине с анекдотом про незваных гостей

    Шойгу сравнил планы Европы по Украине с анекдотом про гостей на свадьбе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    Стремление европейских стран принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине напоминает ситуацию с незваными гостями, передает ТАСС.

    «Вы знаете, мне это все напоминает такой старый анекдот из рассказов Бабеля, по-моему – в чем и с кем пойдем на свадьбу, на которую нас не звали. Вот это примерно из той же самой серии: нас туда еще не позвали, но мы решаем, кто пойдет, с чем пойдет и в чем пойдет», – заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на полях международной недели «Народы России».

    Европейские политики оправдывают желание участвовать в диалоге тем, что Украина является частью Европы, поэтому их присутствие обязательно. Шойгу подчеркнул, что странам региона следует разобраться в собственных приоритетах и понять, действительно ли они хотят конструктивных переговоров и долгосрочного основательного мира. Для достижения этой цели Европе необходимо предпринять шаги, о которых неоднократно говорил президент России, заключил секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о близости украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    На прошлой неделе еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мира на Украине.

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    2 ноября 2026, 06:05 • Новости дня
    Ульянов назвал нынешний Евросоюз непривлекательным для россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз в его нынешнем виде перестал быть привлекательным для россиян из-за серьезных различий в ценностях, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Европейский союз меняется не в лучшую сторону и теряет привлекательность для основной массы граждан России, заявил дипломат в X.

    «Действительно, на протяжении нескольких веков часть российской элиты (определенно не все россияне) хотела стать ближе к европейцам. Но европейцы в то время были гораздо более привлекательны, чем сейчас», – написал дипломат.

    Постпред отметил, что нынешний ЕС вызывает интерес лишь у ограниченного числа маргиналов. Дипломат объяснил такую ситуацию тем, что современные ценности российского и европейского обществ слишком сильно различаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    В октябре дипломат сообщил о скрытом ограничении распространения его публикаций администраторами социальной сети X.

    В сентябре Ульянов заявил о серьезной деградации западной дипломатии и исключительно низком уровне проводимой политики.

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    2 ноября 2026, 09:09 • Новости дня
    Европа вступила в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

    Подземные хранилища газа в странах Европы заполнились к зиме лишь на 75%

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%, остановившись на отметке в 75%.

    Европа вступила в отопительный сезон с наименьшими запасами газа за все время наблюдений с 2011 года, на конец октября показатель составил 74,62%, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    В октябре закачка газа в европейские хранилища достигла максимума за четыре года и составила 5,6 млрд кубометров, а суммарная нетто-закачка оказалась в 7,5 раза выше показателей прошлого года. При этом общий объем газа в хранилищах оценивается примерно в 81,7 млрд кубометров, что является минимумом с 2013 года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, государства региона должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90%, однако допускалось снижение показателя до 80% в надежде на теплую зиму. Для ускорения пополнения запасов Европа в октябре импортировала максимальный за пять месяцев объем сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа возобновить транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.

    В воскресенье глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    2 ноября 2026, 10:14 • Новости дня
    Евросоюз сделал ставку на квантовый прорыв

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейская комиссия готовит законопроект Quantum Act, который должен объединить страны ЕС для развития квантовых технологий и уйти от избыточного регулирования по образцу акта об искусственном интеллекте.

    Брюссель готовится представить Quantum Act – крупный законопроект, призванный консолидировать усилия стран Евросоюза и помочь им не отстать от США и Китая в области квантовых вычислений, следует из проекта стратегии, с которым ознакомилось издание Politico.

    Документ нацелен на устранение ключевых проблем, помешавших Европе в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта, включая недостаток частного капитала и слабый переход от научных разработок к коммерческим продуктам мирового масштаба. В отличие от акта об ИИ, проект смещает акцент с регулирования на повышение конкурентоспособности и предусматривает преимущественные закупки квантовых решений у компаний ЕС или государств – стратегических партнеров по этой технологии.

    Глава французской компании Alice & Bob Тео Пероннен заявил, что квантовые технологии дают Европе шанс выйти в мировые лидеры: «Квант – это одна из тех технологий, в которых мы определенно можем и должны возглавить гонку». В проекте подчеркивается, что Евросоюз входит в число лидеров по количеству патентов, но получает лишь около 5% глобального частного финансирования, поэтому Еврокомиссия предлагает создать координационную инициативу Quantum Europe Framework Initiative для устранения разрозненности приоритетов и разрыва между лабораториями и рынком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские чиновники назвали искусственный интеллект ChatGPT одним из главных страхов брюссельских коридоров власти. В прошлом месяце американские технологические компании, включая Google, Amazon и Apple, усилили лоббирование в Брюсселе, чтобы ослабить цифровые ограничения Евросоюза. Летом Евросоюз ввел строгие правила безопасности для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин указал на социальные проблемы в Дагестане из-за высокой рождаемости

    Путин указал на необходимость развития социальной сферы Дагестана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил, что отличные показатели рождаемости в регионе требуют решения возникающих проблем в социальной сфере.

    Глава государства указал на необходимость развития социальной сферы в республике для удовлетворения потребностей растущего населения, передает ТАСС.

    «Сегодня много вопросов в Дагестане. Мы наблюдаем очень хороший уровень рождаемости, но это влечет за собой и известные проблемы в социальной сфере», – отметил Путин.

    По словам президента, необходимо увеличивать число детей, обучающихся в одну смену, а также сокращать вторые и третьи смены в школах. Кроме того, глава государства подчеркнул важность постоянного улучшения амбулаторного поликлинического обслуживания и увеличения количества мест в детских садах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с главой Дагестана Федором Щукиным.

    В сентябре глава государства провел онлайн-совещание с победившими на выборах руководителями субъектов.

    Путин назвал выравнивание стоимости и уровня жизни в разных регионах страны одной из главных целей государства.

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    2 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 2%

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1178 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром снижаются почти на 2% – до 1178 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1179,1 доллара (-1,9%). А по состоянию на 9:50 мск показатель составлял 1178,4 доллара (-1,9%), передает РИА «Новости».

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1201,4 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам сентября составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа.

    В октябре средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% по сравнению с сентябрем, до 1005 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье средние биржевые цены на газ в Европе достигли 1005 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу спотовая цена природного газа на европейских биржах поднялась выше отметки в 1,2 тыс. долларов за тысячу кубических метров.

    На прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе превысили 1150 долларов впервые с 2022 года.

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    2 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве ж/д пути

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия.

     Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути.

    Соглашение направлено на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями России и Китая, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

    Само соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. Документ подразумевает возведение второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия. Ширина колеи нового пути составит 1435 мм.

    Россия и Китай будут сотрудничать на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности станет точка стыка на российско-китайской государственной границе. Работы не должны изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки, наносить ущерб экологической безопасности и влиять на функционирование действующих путей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правительство направило в нижнюю палату парламента документ о совместном с Китаем строительстве дополнительного железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Участники II Российско-Китайского форума в Хабаровске подписали более 25 соглашений и меморандумов.

    В мае Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли 42 совместных документа в ходе визита президента России в КНР.

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