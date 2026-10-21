Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Постпред России в Вене Ульянов заявил о теневом бане в соцсети X
Постпредство России в Вене столкнулось со скрытой дискриминацией в соцсети X
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что администраторы социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) скрыто ограничивают распространение его публикаций.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене пожаловался на скрытую дискриминацию со стороны платформы X. Ограничения также затронули официальный профиль самого постпредства, передает ТАСС.
«Для администрации X стало нормой накладывать теневой бан на профили диссидентов, наподобие моего или профиля постпредства РФ при международных организациях в Вене. Свобода слова в действии!» – написал Ульянов.
Теневой бан представляет собой форму скрытой дискриминации со стороны администраторов платформы. При таком ограничении пользователь сохраняет возможность публиковать контент и общаться с подписчиками, однако его посты исключаются из системы рекомендаций, поиска по хештегам и других алгоритмических каналов распространения.
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