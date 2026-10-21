Постпред России в Вене Ульянов заявил о теневом бане в соцсети X

Постпредство России в Вене столкнулось со скрытой дискриминацией в соцсети X

Tекст: Дмитрий Зубарев

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене пожаловался на скрытую дискриминацию со стороны платформы X. Ограничения также затронули официальный профиль самого постпредства, передает ТАСС.

«Для администрации X стало нормой накладывать теневой бан на профили диссидентов, наподобие моего или профиля постпредства РФ при международных организациях в Вене. Свобода слова в действии!» – написал Ульянов.

Теневой бан представляет собой форму скрытой дискриминации со стороны администраторов платформы. При таком ограничении пользователь сохраняет возможность публиковать контент и общаться с подписчиками, однако его посты исключаются из системы рекомендаций, поиска по хештегам и других алгоритмических каналов распространения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Anthropic запретила пользователям агрессивное общение с ИИ Claude.

Также МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах.

Кроме того, мошенники начали красть аккаунты в Telegram под видом техподдержки.