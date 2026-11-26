При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Новая утечка данных из реестра физлиц произошла в Дании
Еще одна утечка личных данных из центрального реестра физических лиц Дании затронула 11 тыс. человек, сообщило министерство исследований, образования и цифровизации страны.
Новое нарушение безопасности обнаружили в центральном реестре физических лиц (CPR) Дании: посторонние получили доступ к данным 11 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство исследований, образования и цифровизации страны.
В начале октября это же ведомство сообщило об утечке личных данных 8,8 млн человек в результате несанкционированного доступа к реестру. Всего в системе хранятся данные порядка 11 млн граждан.
С инцидентом удалось разобраться благодаря техническому мониторингу записей реестра, введенному после первой утечки. В октябре министерство инициировало тщательную проверку системы. Она должна завершиться к Рождеству, однако по предварительным итогам реестру требуется существенная модернизация, в том числе ужесточение требований к компаниям, обладающим полномочиями создавать новые записи в системе.
По обоим случаям утечки полиция и другие соответствующие ведомства начали расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце японская компания Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.
Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации Дании благодаря простейшей комбинации цифр, использованной сотрудниками IT-компании для защиты административных учетных записей.
В Дании произошла утечка персональных данных 8,8 млн человек из центрального реестра физических лиц.