Нацагентство окружающей среды Грузии: Оползень повредил 17 домов

Tекст: Валерия Городецкая

В ночь на четверг в селе Лайлаши Цагерского муниципалитета на западе Грузии сошел оползень, из зоны стихийного бедствия оперативно эвакуировали жителей в безопасное место, пишет РИА «Новости».

Причиной оползня стали обильные атмосферные осадки, повреждены 17 жилых домов и приусадебных участков. Специалисты Национального агентства окружающей среды с утра находятся на месте происшествия для оценки ситуации.

Село Лайлаши расположено в регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия. Селение известно исторической застройкой, культурным наследием и живописными горными пейзажами. В последние годы Лайлаши привлекает туристов благодаря природным достопримечательностям, в частности знаменитому бассейну с панорамным видом на долину, который стал популярным местом для фотографий и отдыха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Грузии объявило днем траура воскресенье из-за гибели шести человек при обрушении от взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Тбилиси.

В июле мощные ливни спровоцировали обвал участка дороги к бывшей даче Горбачева в поселке Мюссера в Абхазии.

В прошлом году около 1 тыс. жителей Тырныауза эвакуировали в безопасные зоны из-за угрозы нового схода селевого потока.