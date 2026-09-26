Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за обрушившейся на город непогоды
Власти Нью-Йорка объявили режим ЧП из-за сильного шторма и подтоплений
Власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайного положения из-за обрушившегося на город сильного дождя и шквалистого ветра, мэр Зохран Мамдани призвал горожан отказаться от поездок.
Нью-Йорк накрыл шквалистый ветер и сильный дождь, в результате чего Манхэттен оказался слегка подтоплен, передает РИА «Новости».
В городе продолжает работу неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, на которую собрались сотни мировых политиков.
Ожидается, что за время непогоды выпадет до 38 миллиметров осадков, а порывы ветра достигнут 17,9 метра в секунду.
Мэр мегаполиса Зохран Мамдани попросил жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и предупредил о возможном повреждении линий электропередачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор Калифорнии ввел режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы штормов.