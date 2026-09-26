Китай заявил о продолжении содействия в урегулировании кризиса на Украине

Хань Чжэн: Китай продолжит содействовать урегулированию кризиса на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Китай намерен и дальше способствовать мирному разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн во время выступления на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«По Украине председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре тезиса о том, что нужно сделать. Они служат основополагающими ориентирами для Китая в деле продолжения выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования кризиса», – отметил политик.

Ранее в субботу Хань Чжэн также призвал мировое сообщество защищать суверенитет государств Ближнего Востока и стабильность международных цепочек поставок.

Кроме того, он отметил, что Китай настаивает на решении проблемы вокруг Палестины на основе концепции «два государства для двух народов».

Также Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить угрожать Кубе применением силы, а также незамедлительно и полностью снять все санкции и блокаду, заявил в субботу Хань Чжэн на Генассамблее ООН.