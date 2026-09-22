Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава венгерского правительства сравнил ситуацию вокруг создания альянса с приглашением поиграть в мяч, передает РИА «Новости».

Ранее украинский министр возмутился резкими высказываниями политика о нежелании присоединяться к Карпатской восьмерке.

«Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», – написал Мадьяр в соцсети.

Он подчеркнул, что включение суверенного государства в международные форматы без предварительных консультаций абсолютно недопустимо. Карпатская восьмерка была создана по инициативе Киева в сентябре 2026 года при участии Польши, Румынии, Сербии, Чехии, Австрии и Словакии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске нового внешнеполитического формата «Карпатская восьмерка».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от участия в этом инициированном Киевом объединении.

Глава венгерского правительства заодно исключил возможность строительства хранилищ для украинских нефтепродуктов на территории своей страны.