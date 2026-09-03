Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Сотрудникам СБУ и ГУР предъявили обвинения после перестрелки в Киеве
Генпрокурор: Сотрудникам СБУ и ГУР предъявили обвинения после стрельбы в Киеве
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о предъявлении обвинений сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР после вооруженного инцидента в Киеве.
Двум участникам перестрелки в Киеве предъявлены обвинения, передает ТАСС. Генпрокурор Украины Кравченко сообщил, что фигурантами стали сотрудник СБУ и военнослужащий ГУР.
«По фактам применения огнестрельного оружия двум участникам событий предъявлены обвинения: сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР», – написал генпрокурор в своем Telegram-канале. Действия сотрудника СБУ квалифицированы как превышение служебных полномочий с применением оружия, за что ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Военнослужащего ГУР обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Это преступление предусматривает более строгое наказание – от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Кравченко отметил значительный общественный резонанс инцидента и добавил, что для установления всех обстоятельств назначен комплекс экспертиз, так как озвученные версии произошедшего существенно различаются.
Напомним, спецназовцы украинских силовых ведомств устроили вооруженный конфликт в Киеве из-за контроля над мошенническими кол-центрами.
Служба безопасности Украины заявила о нападении военных на оперативно-следственную группу во время обыска.
Украинские СМИ предрекли отставку главы офиса президента Кирилла Буданова* (внесен в России в пречень террористов и экстремистов) после перестрелки.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ