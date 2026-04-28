У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
Обломки американской ракеты AIM-120C-8, обнаруженные после российского авиаудара по Днепропетровску, впервые подтвердили использование на Украине одной из самых современных версий AMRAAM, отличающейся увеличенной дальностью и улучшенной защитой от помех.
Обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8 были обнаружены на месте российского авиаудара по Днепропетровску, что свидетельствует о применении ВСУ одной из самых современных версий ракеты AMRAAM, передает TWZ.
Фотография с маркировкой AIM-120C-8 появилась в Сети, став первым подтверждением поставок Киеву именно этой модификации, наряду с более ранними AIM-120A/B.
AIM-120C-8 запускается либо с истребителей F-16, либо с наземных комплексов NASAMS, которые используют те же ракеты без серьезных доработок.
Эксперты отмечают, что «важность AMRAAM для F-16 трудно переоценить». Украинские пилоты давно добивались поступления таких ракет, а после исчерпания запасов более дешевых Sidewinder основным вооружением для воздушных боев остаются AMRAAM и 20-миллиметровая пушка Vulcan.
AIM-120C-8 превосходит предыдущие версии по дальности, наведению и сопротивлению помехам, благодаря постоянным доработкам. Хотя точные характеристики засекречены, считается, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии 120–160 км, что позволяет частично нивелировать преимущество России с ракетой Р-37М.
Обломки могли остаться как после воздушного пуска с F-16, так и после запуска с наземного NASAMS. При этом поставки новых версий ракет могут говорить о том, что старые запасы A/B и ранних C-модификаций у Украины практически исчерпаны.
Использование AIM-120C-8 дает Украине более современное вооружение для защиты от российских атак, однако растущий спрос на такие ракеты может усилить напряженность среди западных партнеров по поставкам, учитывая мировую нехватку современных боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16, включая ракеты класса «воздух–воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.
Переданные Украине первые истребители F-16 несут ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder и оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил о планах использовать F-16 для защиты авиационных мощностей и усиления ПВО украинских городов с применением ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.