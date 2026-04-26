  Лента новостей
    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном
    Названо сырье, которое есть только у России
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель
    Опубликовано видео эвакуации Трампа из-за стрельбы в Вашингтоне
    Русский Африканский корпус отбил атаку 2 тыс. боевиков в Мали
    Корабль «Прогресс МС-34» с грузом для МКС успешно выведен на орбиту
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    26 апреля 2026, 12:56 • Новости дня

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1200 военнослужащих за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения продолжили наступление на различных направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ряде областей, сообщает Минобороны России.

    Вооружённые силы России продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в MAX. В Сумской области подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение силам ВСУ и теробороны в районах Мирополье, Бачевск, Толстодубово, Кияница и Будки. В Харьковской области уничтожены живая сила и техника нескольких украинских бригад, потери противника – более 195 военных, 12 автомобилей, станция РЭБ и 14 складов.

    Группировка «Запад» продвинулась по переднему краю, атаковав формирования ВСУ и теробороны под Татьяновкой, Красным Лиманом, Маяками, Ильичовкой, а также в ряде населённых пунктов Харьковской области. Потери ВСУ достигли 210 военнослужащих, две бронированные машины американского производства, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, уничтожены два склада боеприпасов.

    «Южная» группировка заняла более выгодные позиции, нанесла удары по девяти украинским бригадам в районах Константиновки, Новоселовки, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военных, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей и пять орудий. Уничтожено пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.

    В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях подразделения группировки «Центр» нанесли удары по десяти украинским бригадам и штурмовому полку, уничтожив до 295 военных, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, поражая украинские подразделения под Коломийцами, Маломихайловкой, Гавриловкой (Днепропетровская область) и рядом населённых пунктов Запорожской области. Потери Украины составили до 290 военных, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группы «Днепр» нанесли удары по трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 50 военных, две бронированные машины, 19 автомобилей, орудие и три станции РЭБ.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по объектам хранения и запуска дронов, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, а также по местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

    Средствами ПВО России были сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американской системы HIMARS и 530 беспилотников самолетного типа. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 052 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 051 танк и бронированная машина, 1 709 реактивных систем залпового огня, 34 618 артиллерийских орудий и минометов, а также 60 208 единиц спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Север» продвинулись на отдельных участках фронта до 650 метров. Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Бойцы группировки «Центр» освободили село Гришино в Донецкой народной республике.

    25 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале

    Военный эксперт Кнутов: Украинские дроны облегчают для увеличения дальности ударов

    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина постоянно модернизирует свои дроны, делает их более легкими, что позволяет увеличивать дистанцию полета; также не исключено, что для атаки на Урал запуск дронов производился диверсионными группами с более близкого расстояния, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу украинские дроны впервые атаковали цели на Урале.

    «Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому (ЖК «Тринити»), чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

    По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

    Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге повреждения ограничились выбитыми стеклами и локальным задымлением, без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

    То, что украинские беспилотники смогли долететь до Урала, преодолев более 1700 км, ставят новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время рубежи ПВО закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

    Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

    Для комплексного решения задачи необходимо создавать рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

    Кнутов при этом не исключает вероятность того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

    Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

    «С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

    Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

    Кнутов подчеркивает, что Украина  с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – считает спикер.

    В субботу рано утром взрывы впервые прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована.

    В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах, активно работали системы противовоздушной обороны. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    25 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ потеряли форпост после освобождения ВС РФ села Бочково

    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    Tекст: Андрей Резчиков

    На южном берегу реки Волчья выстраивалась система укрепрайонов противника, но при недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После освобождения села Бочково дальнейшее продвижение ВС России будет сопряжено с меньшими затратами и потерями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Бочково в Харьковской области.

    «Долгое время – еще за год до боев за Волчанск – река Волчья являлась некой «непреодолимой» преградой. А после того, как мы начали наступательную операцию восточнее волчанских хуторов, был освобожден, помимо села Бочково, значительный участок – больше 10 километров по южному берегу реки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Село Бочково находится на правом берегу. Река Волчья в этом районе течет на запад, поэтому ее правый берег является северным по отношению к руслу. Таким образом, контроль над правым берегом реки Волчья делает Бочково именно форпостом, а не просто очередным селом, потому что преимущество позиций на этом берегу перед левым очевидно.

    «Именно вдоль реки на южном берегу выстраивалась система укрепрайонов противника. При недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После того, как опорные пункты противника сбиты, дальше идти будет легче. За рекой Волчья находятся высоты, которые уже под нашим контролем. Поэтому дальнейшее продвижение будет сопряжено с меньшими затратами и потерями», – пояснил собеседник.

    В сводке Минобороны не случайно сделан акцент на применение FPV-дронов в ходе штурма Бочково. Это означает, что никаких классических атак бронетехникой не было. «Бочково штурмовали малыми пехотными группами при поддержке дронов. Ни на одном из участков фронта с обеих сторон нельзя сосредоточить достаточное количество личного состава и бронетехники для классической атаки. Не говоря уже о том, что преодоление таких водных препятствий как река Волчья с илистым дном на бронетехнике, мягко говоря, неразумно. Это была бы бессмысленная потеря «брони» и личного состава», – добавил Онуфриенко.

    По мере наступления российских войск в Харьковской области единая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «оттягивается все дальше к югу».

    «Из глубины этой территории удары могут наноситься вплоть до Белгорода. Шебекино и все остальные населенные пункты при существующей дальности дронов и чешских систем залпового огня Vampire в 70 километров находятся в зоне риска, поэтому нам еще достаточно далеко идти на юг. Отбитые у врага пару километров принципиально ничего не меняют для повышения безопасности приграничных районов Белгородской области», – подчеркивает спикер.

    По данным Минобороны, в результате действий военнослужащих 126-го мотострелкового полка группировки «Север» установлен контроль над селом Бочково в Харьковской области.

    По сообщениям украинских источников, российские штурмовики выбили подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ в ходе ожесточенных столкновений.

    Также группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области.

    Село Бочково было форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. По информации Минобороны, «перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию». «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов», – говорится в сообщении ведомства.

    В сообщении также отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Число пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек
    Число пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек
    Tекст: Вера Басилая

    После атаки беспилотника в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились девять человек, одна женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

    Количество граждан, обратившихся за медицинской помощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге, увеличилось до девяти, сообщил в Max Паслер.

    По словам губернатора, среди пострадавших травматических повреждений не зафиксировано.

    Глава региона сообщил, что одна пациентка была госпитализирована из-за отравления продуктами горения, остальные пострадавшие получили необходимую помощь без госпитализации. С жителями поврежденного дома продолжают работать психологи.

    Ранее украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге.

    В результате атаки на жилой дом в Екатеринбурге медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    25 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов успешно перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника над российскими регионами, передает Минобороны.

    Атаки были отражены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени. Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать объекты на территории страны.

    Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым.

    Ранее в субботу российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона. За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    25 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона

    Силы ПВО за шесть часов сбили 42 БПЛА над регионами России и Азовским морем

    Российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона
    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты ПВО отчитались о перехвате 42 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и Азовским морем.

    О перехвате украинских беспилотников сообщило Минобороны, передает Max ведомства.

    «В период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении ведомства.

    Из публикации следует, что атака с применением беспилотников пришлась сразу на несколько регионов. Все обнаруженные цели были поражены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение шестичасового интервала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее над Курской областью за сутки сбили 42 украинских беспилотника.

    За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    26 апреля 2026, 08:16 • Новости дня
    ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника самолетного типа над различными регионами страны и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

    В период с 20.00 по московскому времени 25 апреля до 7.00 26 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны в MAX.

    Атаки БПЛА были отражены над территориями сразу нескольких регионов: речь идет о Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, Московском регионе, Республике Крым, а также акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного ночного налета на Севастополь силы ПВО сбили 71 воздушную цель. Днем ранее российские военные уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России. В тот же день дежурные расчеты перехватили еще 42 дрона над приграничными областями и Азовским морем.

    26 апреля 2026, 09:26 • Новости дня
    Минобороны сообщило о уничтожении 49 украинских БПЛА за два часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО с 07:00 до 09:00 мск сбили 49 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

    Силы противовоздушной обороны России за два часа сбили 49 украинских беспилотников, передает ТАСС. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака была отражена в период с семи до девяти утра по московскому времени.

    В военном ведомстве уточнили: «26 апреля в период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника над различными регионами страны. Днем ранее дежурные расчеты перехватили 42 дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями. Несколькими днями ранее военные сбили 155 украинских аппаратов над российской территорией и акваторией Черного моря.

    25 апреля 2026, 17:21 • Новости дня
    При ночной атаке украинских БПЛА на ЛНР погибли три человека
    При ночной атаке украинских БПЛА на ЛНР погибли три человека
    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью в результате удара украинских беспилотников по жилым домам села Солонцы в ЛНР погибли три человека, еще двое получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    В результате удара по жилым домам в селе Солонцы Троицкого округа погибли три мирных жителя, еще два человека получили ранения, сообщил в Max Пасечник.

    Он добавил, что местные власти оказывают необходимую помощь пострадавшим.

    На месте работают экстренные службы, уточняются обстоятельства происшествия. Власти республики пообещали принять все меры для поддержки семей погибших и раненых.

    Ранее количество пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек.

    Силы ПВО за шесть часов сбили 42 БПЛА над регионами России и Азовским морем.

    За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    25 апреля 2026, 15:16 • Новости дня
    Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Азербайджане

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к новым трехсторонним переговорам с Россией на территории Азербайджана, отметив роль Баку в медиации процесса, сообщает агентство АПА.

    Зеленский отметил, что Украина готова к трехсторонним переговорам, напомнив о предыдущем опыте подобных встреч в Турции и Швейцарии с участием американских партнеров, передает Sputnik Армения.

    Он подчеркнул: «Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане». Предложение прозвучало во время совместного заявления Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева для прессы в Габале. После личной встречи лидеры двух стран обсудили расширение сотрудничества в энергетике и других сферах.

    Зеленский выразил признательность Азербайджану за оказанную гуманитарную помощь Украине, а также за заботу о детях из Украины. В ходе визита стороны обменялись мнениями по вопросам гуманитарного взаимодействия и укрепления партнерских отношений.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны.

    25 апреля 2026, 15:08 • Новости дня
    СК начал расследование атаки ВСУ по дому в Екатеринбурге

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет начал расследование атаки вооружённых сил Украины на жилой дом в Екатеринбурге, в результате которой пострадали шесть человек, сообщили в СУ СК России.

    Следственный комитет России начал расследование атаки ВСУ по жилому дому в Екатеринбурге, в результате которой пострадали шесть человек, следует из сообщения ведомства в Max.

    В СК уточнили, что речь идет о преступных действиях украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Свердловской области.

    В СК отметили, что следователи дадут правовую оценку действиям представителей ВСУ, причастных к совершению преступления. Расследование находится на особом контроле, подробности инцидента устанавливаются.

    Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о повреждении жилого дома в Екатеринбурге в результате атаки беспилотника.

    После атаки шесть человек обратились за медицинской помощью, одна женщина была госпитализирована.

    Эксперт Игорь Потапов допустил использование противником недорогого аппарата FP-1 для атаки по Екатеринбургу.

    25 апреля 2026, 17:57 • Новости дня
    Глава Екатеринбурга сообщил о повреждении 44 квартир после атаки ВСУ

    Глава Екатеринбурга Орлов сообщил о повреждении 44 квартир после атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотника в Екатеринбурге были повреждены 44 квартиры, эвакуированы 81 человек, госпитализирована одна женщина с отравлением продуктами горения, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

    В результате атаки беспилотника на жилой дом в Екатеринбурге были повреждены 44 квартиры, сообщил по итогам оперативного штаба в Max Орлов.

    Он отметил, что конструкциям здания ничего не угрожает, и опасности обрушения нет. Эксперты из Архитектурно-строительного центра УрФУ подтвердили устойчивость несущих элементов дома.

    В момент происшествия из здания эвакуировали 81 человека. Для них был организован пункт временного размещения в школе №10, где люди получили все необходимое: воду, горячее питание и спальные места. Только одна семья воспользовалась предложением о временном жилье в гостинице, остальные обошлись своими силами.

    За медицинской помощью обратились девять человек, при этом одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Травматических повреждений ни у кого из пострадавших нет, с жильцами продолжают работать психологи.

    Глава города подчеркнул, что восстановление пострадавших квартир начнется в самое ближайшее время.

    «Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Это главная задача для всех служб и ведомств», – заявил Орлов.

    Жильцы, чьи квартиры не пострадали, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.

    Ранее украинский беспилотник повредил многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге.

    За медицинской помощью после инцидента обратились девять человек.

    Следственный комитет России начал расследование преступных действий украинских вооруженных формирований.

    26 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    Мужчина 1983 года, получивший ранения от осколков сбитого над Севастополем украинского беспилотника, скончался, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибший находился в автомобиле на улице Генерала Острякова.

    «Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – отметил Развожаев.

    По предварительным данным, пострадали еще три человека. Среди них пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями и травмами средней тяжести – их обнаружили в районах Генерала Мельника и Балаклавском.

    Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина.

    Все раненые были доставлены в больницы города.

    В результате падения осколков сбитых беспилотников были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

    На территории Академии хореографии выбиты окна, однако дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии.

    В районе СНТ «Фронтовик» из-за осколков вспыхнула станция шиномонтажа, а на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом.

    Осколки также повредили здания в районах Гераклея, Радиогорки, Горпищенко, где пробиты стены и выбиты окна.

    В Учкуевке повреждена газовая труба, в нескольких районах пострадали линии электропередач.

    Отмечается, что были зафиксированы случаи попадания пуль в жилые дома и окна.

    Губернатор подчеркнул, что спасательные службы Севастополя продолжают реагировать на все сообщения о повреждениях и опасных находках.

    Горожан просят при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по номеру 112, чтобы избежать новых инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России отразили удар украинских войск в районе мысов Фиолент и Херсонес, уничтожив несколько вражеских объектов.

    В Севастополе сбили девять беспилотников. В результате отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина в разных районах города.

    25 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, среди которых двое детей получили серьезные ранения.

    Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Max-канале. По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего были ранены четверо гражданских.

    Один мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, второй пострадавший – осколочные ранения спины, 13-летний мальчик – рваную рану ноги, а 12-летний мальчик – осколочные ранения плеча и спины.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

    В городе Алексеевка многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

    Все оперативные службы работают на местах происшествий, уточняется информация о последствиях атак, подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника были повреждены 44 квартиры, эвакуировали 81 человек, а одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

    25 апреля 2026, 15:41 • Новости дня
    Захарова сравнила методы Зеленского с действиями террористов Дудаева

    Захарова назвала методы Зеленского схожими с тактикой террористов Дудаева

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала недавние удары беспилотников по жилому дому в Екатеринбурге, указав на террористический характер действий киевских властей.

    Официальная позиция дипломатического ведомства прозвучала после атаки украинских дронов на уральские регионы, передает ТАСС.

    Мария Захарова подчеркнула сходство действий нынешнего руководства Украины с тактикой боевиков прошлого. «Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами Джохара Дудаева – бьют по людям», – заявила дипломат.

    Представитель министерства добавила, что спонсоры киевских властей фактически выступают пособниками терроризма. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о повреждении многоэтажного здания в Екатеринбурге из-за падения беспилотника.

    В результате инцидента погибших нет, однако шесть человек обратились за медицинской помощью. Одну пострадавшую госпитализировали, остальные пять от поездки в больницу отказались. Жителей поврежденного дома оперативно эвакуировали.

    Кроме того, утром в субботу была пресечена попытка удара по инфраструктурному объекту в Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер подтвердил отсутствие жертв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. За медицинской помощью после инцидента обратились девять человек.

    Следственный комитет России начал расследование данной атаки вооруженных сил Украины.

