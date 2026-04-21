Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Землянок, Терновой и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Новой Сечью, Павловкой, Хотенью, Храповщиной, Кондратовкой и Миропольем.

При этом противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов и 14 складов матсредств.

Подразделения группировки «Центр» освободили Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии в районах Новопавловки, Веселого Днепропетровской области, Калинино, Кучерова Яра, Белицкого, Красноярского, Доброполья и Торского ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих, бронемашина, пикап и орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Шийковки, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска ДНР.

Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Криваой Лука, Николаевки и Константиновки ДНР.

Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

До этого они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.