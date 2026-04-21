Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.
Российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР
Подразделения группировки «Север» установили контроль над Ветеринарным в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Гришино в ДНР.
Группировкой «Север» нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Землянок, Терновой и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Новой Сечью, Павловкой, Хотенью, Храповщиной, Кондратовкой и Миропольем.
При этом противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов и 14 складов матсредств.
Подразделения группировки «Центр» освободили Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии в районах Новопавловки, Веселого Днепропетровской области, Калинино, Кучерова Яра, Белицкого, Красноярского, Доброполья и Торского ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 340 военнослужащих, бронемашина, пикап и орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Шийковки, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска ДНР.
Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Криваой Лука, Николаевки и Константиновки ДНР.
Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.
До этого они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.