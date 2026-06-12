Крупнейший пожар уничтожил гигантский медицинский склад в Калифорнии

В Калифорнии полностью сгорел медицинский склад площадью 92 тыс. кв. метров

Tекст: Мария Иванова

Возгорание произошло на объекте крупнейшего в стране поставщика медицинских товаров в Калифорнии, передает РИА «Новости».

«Крупный пожар в складском комплексе города Трэйси бесконтрольно бушевал днем в четверг… Сообщений о пострадавших не поступало, однако склад площадью около 92 тысяч квадратных метров полностью охвачен огнем», – отмечается в сообщении.

Из горящего здания успешно эвакуировали 120 человек. Местные власти заявили, что этот инцидент вошел в четверку самых масштабных складских пожаров в истории США. Глава пожарной службы Рэндалл Брэдли пояснил, что внутри помещения не сработала автоматическая система тушения, а в уличных гидрантах отсутствовала вода.

Пламя охватило огромное строение буквально за полчаса, на полную ликвидацию огня уйдет несколько дней. Стихия перекинулась на припаркованные у выходов фуры, но спасателям удалось отстоять соседний склад компании FedEx. Причины масштабного возгорания пока не установлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за крупных лесных пожаров

Летом прошлого года в этом американском штате произошел мощный взрыв на складе фейерверков.

В январе 2025 года сильный пожар начался на территории аккумуляторной электростанции в городе Мосс-Лендинг.