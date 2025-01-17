Пожар на одной из крупнейших в мире аккумуляторной электростанции начался Калифорнии

Пожар на одной из крупнейших в мире аккумуляторной электростанции привел к эвакуации на юге Калифорнии

Tекст: Мария Иванова

Пожар произошел на электростанции в городе Мосс-Лендинг, штат Калифорния, передает РИА «Новости». В результате инцидента департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей объявил эвакуацию в восьми районах. Жителям рекомендовали закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции.

По сведениям газеты Santa Cruz Sentinel, на объекте, который является одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, находятся десятки тысяч литиевых батарей. Пожарные службы округа Норт-Каунти активно работают на месте происшествия, пытаясь локализовать огонь.

Лесные пожары, начавшиеся 7 января в округе Лос-Анджелес, признаны самыми крупными в истории штата. Их площадь превысила 16 тыс. гектаров, погибли по меньшей мере 25 человек. Более 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухой и ветреной погодой.

Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Между тем лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко планирует провести 40 концертов, чтобы восстановить сгоревший во время лесных пожаров дом в поселке Биг-Рок стоимостью 700–800 тыс. долларов.