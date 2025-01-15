Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.2 комментария
В Калифорнии вспыхнули два новых очага лесных пожаров
В Калифорнии два новых пожара в округе Риверсайд стали причиной эвакуации населения
В Калифорнии на фоне пожароопасной погоды, с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15%, вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.
Два новых очага лесных пожаров вспыхнули на юге американского штата Калифорния, пишет Axios. Огонь возник в округе Риверсайд.
Пожароопасная погода и сильные ветры способствуют распространению огня. Национальная метеорологическая служба сообщает, что в регионе ожидаются порывы ветра скоростью 20-31 м/с, а относительная влажность сохраняется на уровне 8-15%, отмечает ТАСС.
Очаги возгорания стали причиной новой волны эвакуации местных жителей. Высокий риск пожаров сохраняется также в округе Сан-Диего. Метеорологи прогнозируют, что погодные условия на следующей неделе могут усугубиться, что приведет к новым возгораниям.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес еще 7 января. Быстрое распространение огня связано с сухой и ветреной погодой. Площадь пожаров в округе достигла 16 тыс. га, уничтожено более 12,3 тыс. строений, в том числе дома знаменитостей. Среди них – сын Байдена Хантер, актриса и модель Пэрис Хилтон, актер и режиссер Мэл Гибсон. По последним данным, число погибших достигло 25 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Дэлис Карри погибла в пожаре в Лос-Анджелесе, останки были найдены в ее доме.
Дональд Трамп накануне выразил мнение, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе более разрушителен, чем последствия от ядерного удара.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в 150 млрд долларов, что сопоставимо с суммой, выделенной США на поддержку Украины.