В Калифорнии вспыхнули два новых очага лесных пожаров

В Калифорнии два новых пожара в округе Риверсайд стали причиной эвакуации населения

Tекст: Мария Иванова

Два новых очага лесных пожаров вспыхнули на юге американского штата Калифорния, пишет Axios. Огонь возник в округе Риверсайд.

Пожароопасная погода и сильные ветры способствуют распространению огня. Национальная метеорологическая служба сообщает, что в регионе ожидаются порывы ветра скоростью 20-31 м/с, а относительная влажность сохраняется на уровне 8-15%, отмечает ТАСС.

Очаги возгорания стали причиной новой волны эвакуации местных жителей. Высокий риск пожаров сохраняется также в округе Сан-Диего. Метеорологи прогнозируют, что погодные условия на следующей неделе могут усугубиться, что приведет к новым возгораниям.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес еще 7 января. Быстрое распространение огня связано с сухой и ветреной погодой. Площадь пожаров в округе достигла 16 тыс. га, уничтожено более 12,3 тыс. строений, в том числе дома знаменитостей. Среди них – сын Байдена Хантер, актриса и модель Пэрис Хилтон, актер и режиссер Мэл Гибсон. По последним данным, число погибших достигло 25 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Дэлис Карри погибла в пожаре в Лос-Анджелесе, останки были найдены в ее доме.

Дональд Трамп накануне выразил мнение, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе более разрушителен, чем последствия от ядерного удара.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в 150 млрд долларов, что сопоставимо с суммой, выделенной США на поддержку Украины.