Актриса Карри погибла в пожаре в Лос-Анджелесе

Актриса Дэлис Карри, сыгравшая в массовке в культовых фильмах, погибла в пожаре в Лос-Анджелесе

Tекст: Денис Тельманов

Американская актриса Дэлис Карри погибла в результате пожара, охватившего Лос-Анджелес, передает ABC7. Останки 95-летней актрисы были обнаружены в ее доме в Алтадине после разрушительного пожара. На момент происшествия Карри считалась пропавшей без вести.

В прошлый вторник внучка актрисы, Келли, отвезла ее домой после дня, проведенного в больнице. Ночью Келли получила уведомление о том, что в доме бабушки отключилось электричество. По прибытии в Алтадин она узнала от полиции, что дом сгорел дотла, оставив лишь синий кадиллак.

Карри снималась в массовке в фильмах «Десять заповедей», «Братья Блюз» и «Леди поет блюз». Она долгое время участвовала в киноиндустрии, снимаясь в культовых картинах.

Лесные пожары, начавшиеся 7 января в округе Лос-Анджелес, признаны самыми масштабными в истории штата. Площадь возгораний превысила 16 тыс. гектаров, погибли по меньшей мере 24 человека, уничтожено более 12,3 тыс. строений. Сухая и ветреная погода способствовала быстрому распространению огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выразил мнение, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе более разрушителен, чем последствия от ядерного удара. Президент США Джо Байден заявил, что восстановление Лос-Анджелеса после масштабных пожаров потребует значительных финансовых вложений из федерального бюджета. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в 150 млрд долларов, что сопоставимо с суммой, выделенной США на поддержку Украины.