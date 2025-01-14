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Байден оценил восстановление Лос-Анджелеса в десятки млрд долларов
Восстановление Лос-Анджелеса после масштабных пожаров потребует значительных финансовых вложений из федерального бюджета, заявил президент США Джо Байден.
По его словам, для восстановления районов Лос-Анджелеса, которые пострадали от мощнейших пожаров, потребуется выделение десятков миллиардов долларов, передает РИА «Новости».
Байден подчеркнул важность привлечения федерального финансирования для проведения восстановительных работ и обратился к конгрессу с призывом активизировать усилия в этом направлении.
Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд, охватив площадь свыше 16 тыс. гектаров. Возможной причиной пожара в районе Палисейдс округа Лос-Анджелес, который бушует с 7 января, могло стать возгорание от фейерверков в новогоднюю ночь.
Власти США заявили, что проблемы с водой в пожарных гидрантах были вызваны перегрузкой системы из-за одновременного использования водоснабжения множеством пожарных расчетов. Daily Mail сообщило, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сократила бюджет пожарных на 49 млн долларов за неделю до стихийного бедствия.