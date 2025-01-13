WP: Пожар в Калифорнии мог возникнуть из-за фейерверков на Новый год

Washington Post: Пожар в Палисейдс в Калифорнии мог возникнуть из-за фейерверков на Новый год

Tекст: Мария Иванова

Газета Washington Post сообщила, что причиной пожара в районе Палисейдс округа Лос-Анджелес могли стать фейерверки, запущенные в новогоднюю ночь. Издание провело анализ фото-, видео- и радиоматериалов, а также спутниковых снимков и интервью со свидетелями, которые указывают на возможность повторного возгорания старого пожара из-за ветреной погоды, передает РИА «Новости».

Первоначальный пожар в районе Пасифик-Палисейдс начался в ночь на 1 января и был потушен за четыре часа. После его локализации пожарная служба округа Лос-Анджелес обещала принять меры для предотвращения повторного возгорания. Однако из-за нехватки кадров и необходимости реагировать на другие инциденты пожарные оказались не способны контролировать ситуацию в полной мере.

Власти пока не установили точную причину возгорания, однако местные жители уверены, что фейерверки стали катализатором ситуации.

Лесные пожары, которые начались 7 января, стали самыми разрушительными в истории штата, охватив более 16 тыс. гектаров, унеся жизни 24 человек и уничтожив более 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей.

Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары в округе Лос-Анджелес могли быть вызваны оборванным проводом линии электропередачи, заявил представитель коммунальной службы Edison International.

Между тем американский предприниматель Илон Маск выразил сомнения в том, что разрушительные пожары в Калифорнии вызваны изменениями климата, отметив, что в Техасе ситуация иная.