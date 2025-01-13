Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.17 комментариев
Пожары в Калифорнии унесли жизни 24 человек
Лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 24 человек
Лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек, уничтожив более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд, охватив площадь свыше 16 тыс. гектаров, сообщил ABC News.
По информации телеканала пожары в Калифорнии, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, стали причиной гибели по меньшей мере 24 человек. Данные приводятся со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа. Ранее сообщалось о 16 погибших, передает РИА «Новости».
«Подтверждена гибель 16 человек при пожаре 'Итон' и восьми человек при пожаре 'Палисейдс'», – говорится в материале телеканала.
Пожары признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тыс. гектаров. Более 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены огнем.
Как отметили эксперты, быстрое распространение огня связано с сухой и ветреной погодой, царившей в регионе в последнее время.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск выразил сомнения, что разрушительные пожары в Калифорнии вызваны изменениями климата, отметив, что в Техасе, где площадь лесов вдвое больше, ситуация иная. При этом агентство Bloomberg сообщило, что пожары в округе Лос-Анджелес, уничтожившие множество строений, могли быть вызваны оборванным проводом линии электропередачи.