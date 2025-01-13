Лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 24 человек

Tекст: Максим Попов

По информации телеканала пожары в Калифорнии, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, стали причиной гибели по меньшей мере 24 человек. Данные приводятся со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа. Ранее сообщалось о 16 погибших, передает РИА «Новости».

«Подтверждена гибель 16 человек при пожаре 'Итон' и восьми человек при пожаре 'Палисейдс'», – говорится в материале телеканала.

Пожары признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тыс. гектаров. Более 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены огнем.

Как отметили эксперты, быстрое распространение огня связано с сухой и ветреной погодой, царившей в регионе в последнее время.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск выразил сомнения, что разрушительные пожары в Калифорнии вызваны изменениями климата, отметив, что в Техасе, где площадь лесов вдвое больше, ситуация иная. При этом агентство Bloomberg сообщило, что пожары в округе Лос-Анджелес, уничтожившие множество строений, могли быть вызваны оборванным проводом линии электропередачи.